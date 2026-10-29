F1, GP Messico 2026 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara

Il Gran Premio del Messico di F1 avrà luogo domenica 1 novembre. Il diciannovesimo atto del Mondiale 2026 inizierà alle ore 21:00 del nostro Paese. Lapalissianamente, lo schieramento di partenza sarà determinato dalle qualifiche, che si terranno alle ore 22:00 nostrane di sabato 31 ottobre. Si correrà, come d’abitudine, nel tracciato permanente di Ciudad de Mexico.

L’autodromo, oggi intitolato alla memoria dei Fratelli Rodriguez, è stato inaugurato all’inizio degli anni ’60. Il lay-out odierno non è poi così dissimile rispetto a quello originario, anche se sono state apportate diverse modifiche. In particolare, è stata eliminata la tanto pericolosa quanto spettacolare curva Peralta, una piega dotata di banking che portava al lunghissimo rettilineo di partenza, oggi sostituita dal tortuoso tratto finale, che passa all’interno dello Stadio del Baseball.

Una delle caratteristiche peculiari di Città del Messico è l’altura. Siamo a ben 2.200 metri sopra il livello del mare. Dunque, l’aria è rarefatta. La dinamica può cambiare le carte in tavola relativamente all’aerodinamica delle monoposto, ma influisce soprattutto sui motori, costringendo gli ingegneri a trovare soluzioni ad hoc esclusivamente per questo appuntamento, unico nel suo genere. D’altronde, non esistono altre location che ospitino la F1 situate a una quota così elevata!

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Città del Messico 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA TV8 GP MESSICO F1 2026

Sabato 31 ottobre

Ore 23:30, Qualifiche (Differita)

Domenica 1 novembre

Ore 22:30, GRAN PREMIO (Differita)

GP MESSICO F1 2026 PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 30 ottobre (orari italiani)

Ore 19:30-20:30, Prove libere (I)

Ore 23:00-24:00, Prove libere (II)

Sabato 31 ottobre (orari italiani)

Ore 18:30-19:30, Prove libere (III)

Ore 22:00-23:00, Qualifiche

Domenica 1 novembre (orari italiani)

Ore 21:00, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP MESSICO F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV gratuita. TV8 (125 SKY e 8 DT) trasmetterà in differita qualifiche e gara.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO, Now per gli abbonati. Invece TV8.it garantirà la differita agli stessi orari della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.