F1, GP Messico 2026: risultati e classifica FP2. Leclerc ancora primo, Antonelli è quarto

Si chiude la prima giornata di lavoro sul tracciato di Città del Messico: va in archivio la seconda sessione di prove libere del GP del Messico, diciannovesima tappa del Mondiale 2026 di F1, con la Ferrari del monegasco Charles Leclerc in testa in 1:17.827.

Alle sue spalle si inseriscono la McLaren del britannico Lando Norris, secondo a 0.103, le Mercedes del britannico George Russell, terzo a 0.106, e dell’italiano Kimi Antonelli, quarto a 0.217, e le Red Bull Racing del neerlandese Max Verstappen, quinto a 0.311, e del francese Isack Hadjar, sesto a 0.410.

Chiude in settima posizione il pilota britannico della Racing Bulls, Arvid Lindblad, staccato di 0.562, mentre è ottavo il francese Pierre Gasly con la Alpine a 0.580. Nona posizione per il neozelandese Liam Lawson con la Racing Bulls a 0.628, mentre è decimo l’australiano Oscar Piastri con la McLaren, a 0.642.

Resta ai margini della top ten la Ferrari del britannico Lewis Hamilton, undicesimo a 0.685, mentre si classifica dodicesimo l’iberico Fernando Alonso con l’Aston Martin, a 0.769. Domani si disputeranno la terza sessione di prove libere e le qualifiche, domenica la gara.

CLASSIFICA FP2 GP MESSICO F1 2026

1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:17.827

2. Lando Norris (McLaren) +0.103

3. George Russell (Mercedes) +0.106

4. Kimi Antonelli (Mercedes) +0.217

5. Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.311

6. Isack Hadjar (Red Bull Racing) +0.410

7. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +0.562

8. Pierre Gasly (Alpine) +0.580

9. Liam Lawson (Racing Bulls) +0.628

10. Oscar Piastri (McLaren) +0.642

11. Lewis Hamilton (Ferrari) +0.685

12. Fernando Alonso (Aston Martin) +0.769

13. Esteban Ocon (Haas F1 Team) +0.947

14. Oliver Bearman (Haas F1 Team) +1.022

15. Nico Hülkenberg (Audi) +1.196

16. Franco Colapinto (Alpine) +1.305

17. Carlos Sainz (Williams) +1.421

18. Sergio Perez (Cadillac) +1.579

19. Alexander Albon (Williams) +1.751

20. Lance Stroll (Aston Martin) +1.804

21. Valtteri Bottas (Cadillac) +2.338

22. Gabriel Bortoleto (Audi) +2.347