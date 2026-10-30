Formula 1
F1, GP Messico 2026: risultati e classifica FP2. Leclerc ancora primo, Antonelli è quarto
Si chiude la prima giornata di lavoro sul tracciato di Città del Messico: va in archivio la seconda sessione di prove libere del GP del Messico, diciannovesima tappa del Mondiale 2026 di F1, con la Ferrari del monegasco Charles Leclerc in testa in 1:17.827.
Alle sue spalle si inseriscono la McLaren del britannico Lando Norris, secondo a 0.103, le Mercedes del britannico George Russell, terzo a 0.106, e dell’italiano Kimi Antonelli, quarto a 0.217, e le Red Bull Racing del neerlandese Max Verstappen, quinto a 0.311, e del francese Isack Hadjar, sesto a 0.410.
Chiude in settima posizione il pilota britannico della Racing Bulls, Arvid Lindblad, staccato di 0.562, mentre è ottavo il francese Pierre Gasly con la Alpine a 0.580. Nona posizione per il neozelandese Liam Lawson con la Racing Bulls a 0.628, mentre è decimo l’australiano Oscar Piastri con la McLaren, a 0.642.
Resta ai margini della top ten la Ferrari del britannico Lewis Hamilton, undicesimo a 0.685, mentre si classifica dodicesimo l’iberico Fernando Alonso con l’Aston Martin, a 0.769. Domani si disputeranno la terza sessione di prove libere e le qualifiche, domenica la gara.
CLASSIFICA FP2 GP MESSICO F1 2026
1. Charles Leclerc (Ferrari) 1:17.827
2. Lando Norris (McLaren) +0.103
3. George Russell (Mercedes) +0.106
4. Kimi Antonelli (Mercedes) +0.217
5. Max Verstappen (Red Bull Racing) +0.311
6. Isack Hadjar (Red Bull Racing) +0.410
7. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +0.562
8. Pierre Gasly (Alpine) +0.580
9. Liam Lawson (Racing Bulls) +0.628
10. Oscar Piastri (McLaren) +0.642
11. Lewis Hamilton (Ferrari) +0.685
12. Fernando Alonso (Aston Martin) +0.769
13. Esteban Ocon (Haas F1 Team) +0.947
14. Oliver Bearman (Haas F1 Team) +1.022
15. Nico Hülkenberg (Audi) +1.196
16. Franco Colapinto (Alpine) +1.305
17. Carlos Sainz (Williams) +1.421
18. Sergio Perez (Cadillac) +1.579
19. Alexander Albon (Williams) +1.751
20. Lance Stroll (Aston Martin) +1.804
21. Valtteri Bottas (Cadillac) +2.338
22. Gabriel Bortoleto (Audi) +2.347