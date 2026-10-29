F1, GP Messico 2026: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8

Da venerdì 30 ottobre a domenica 1° novembre l’autodromo intitolato ai fratelli Rodriguez ospiterà il Gran Premio del Messico 2026, diciannovesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Si preannuncia una sfida molto interessante per le monoposto in altura a Città del Messico (oltre 2000 metri sopra il livello del mare), ma i riflettori sono puntati sull’imminente conquista del titolo iridato da parte di Kimi Antonelli.

Al pilota bolognese della Mercedes mancano infatti solamente due punti per laurearsi aritmeticamente campione del mondo, quindi sarebbe sufficiente anche un nono posto domenica per coronare il suo sogno regalando all’Italia un risultato che manca da 73 anni. Gli altri favoriti della vigilia per il successo di tappa sono Max Verstappen con la Red Bull ed i ferraristi Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

Tutte le sessioni del weekend di Città del Messico verranno trasmesse in diretta tv su Sky Sport F1, oltre a Sky Sport Uno (FP2 e gara) e Sky Sport 4K (FP2, qualifiche e gara), mentre la diretta streaming sarà disponibile su Sky Go e NOW. Sarà inoltre possibile vedere in chiaro le qualifiche e la gara in differita su TV8. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti in tempo reale.

CALENDARIO GP MESSICO F1 2026

Venerdì 30 ottobre

Ore 19.30 Prove libere 1 a Città del Messico (Messico) – Diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Ore 23.00 Prove libere 2 a Città del Messico (Messico) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Sabato 31 ottobre

Ore 18.30 Prove libere 3 a Città del Messico (Messico) – Diretta tv su Sky Sport F1

Ore 22.00 Qualifiche a Città del Messico (Messico) – Diretta tv Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

Domenica 1° novembre

Ore 21.00 Gara a Città del Messico (Messico) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP MESSICO F1 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport F1, Sky Sport Uno (FP2 e gara) e Sky Sport 4K (FP1, FP2, qualifiche e gara).

Diretta streaming: Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.

TV8 trasmetterà in differita e in chiaro le qualifiche sabato alle 23.30 domenica alle ore 22.30.