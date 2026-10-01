F1, GP Bahrain a Sepang 2026 su TV8: orari in chiaro fine settimana, qualifiche e gara

Il Gran Premio di Bahrain “in Malesia” di F1 avrà luogo domenica 4 ottobre. Quello che è diventato il sedicesimo atto del Mondiale 2026 inizierà alle ore ??:00. Ovviamente, lo schieramento di partenza sarà determinato dalle qualifiche, che si terranno alle ore ??:00 di sabato 3. Si correrà nell’autodromo di Sepang.

L’impianto edificato poco d’istante dall’aeroporto internazionale di Kuala Lumpur ha ospitato ininterrottamente una gara iridata dall’ormai lontano 1999 al 2017. Dopo essere uscito di calendario, sembrava destinato a non rientrarvi più. Viceversa, eccolo rispuntare, seppur in maniera del tutto sorprendente. Merito del Bahrain, che ha deciso di sobbarcarsi i costi di organizzazione pur di vedere il proprio Gran Premio nel Mondiale 2026 dopo la cancellazione della gara vera, prevista il 12 aprile.

Il tracciato è ultramoderno ed è sempre stato molto apprezzato dai piloti sin dalla sua prima apparizione. Si tratta di Tilkodromo molto vario e gradevole. Ci sono lunghi rettilinei e curve veloci da percorrere in pieno, ma non mancano le frenate violente e qualche chicane atta a spezzare il ritmo. Le infrastrutture attorno al tracciato sono mastodontiche e hanno rappresentato per anni un nuovo punto di riferimento per quanto concerne le “pertinenze” di un autodromo. Di fatto, si può affermare che Sepang sia il capostipite degli impianti della F1 globalizzata.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Bahrain in Malesia 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in differita gratis e in chiaro su TV8 (125 Sky e 8 d.t.); in diretta streaming su SkyGO, NOW. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA TV8 GP BAHRAIN F1 2026

Sabato 3 ottobre

Ore 14:00, Qualifiche (Differita)

Domenica 4 ottobre

Ore 16:30, GRAN PREMIO (Differita)

GP BAHRAIN F1 2026 PROGRAMMA COMPLETO

Venerdì 2 ottobre (orari italiani)

Ore 06:30-07:30, Prove libere (I)

Ore 10:00-11:00, Prove libere (II)

Sabato 3 ottobre (orari italiani)

Ore 06:30-07:30, Prove libere (III)

Ore 10:00-11:00, Qualifiche

Domenica 4 ottobre (orari italiani)

Ore 09:00, GRAN PREMIO

PROGRAMMA GP BAHRAIN F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV gratuita. TV8 (125 SKY e 8 DT) trasmetterà in differita qualifiche e gara.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO, Now per gli abbonati. Invece TV8.it garantirà la differita agli stessi orari della televisione.

Diretta testuale: OA Sport.