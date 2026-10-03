F1, GP Bahrain a Sepang 2026. Max Verstappen favorito assoluto, Ferrari e Antonelli alla finestra tra usura degli pneumatici e pioggia

Il Gran Premio di Bahrain in Malesia comincerà alle ore 9:00 italiane di domenica 4 ottobre. L’appuntamento si svolgerà all’autodromo di Sepang, letteralmente “affittato” dal governo bahreinita. D’altronde questa gara non era prevista nel calendario originario, ma è stata imbastita allo scopo di recuperare una delle due prove non disputatesi in primavera a causa della crisi dello Stretto di Hormuz.

Sarà Max Verstappen a partire dalla pole position, a conferma di quanto emerso durante le prove libere di ieri. La Red Bull è l’auto più competitiva nel contesto malese. Evidentemente gli ultimi aggiornamenti hanno permesso alla RB22 di effettuare un ulteriore passo in avanti in termini di prestazioni. Aggiungiamoci che il particolare asfalto steso sul tracciato, estremamente abrasivo, sembra essere pane gradito ai denti del Drink Team. Lo dimostra il fatto che Isack Hadjar abbia realizzato il terzo riscontro. Il francese, però, partirà ottavo dopo aver sostituito la Power Unit).

In prima fila ci sarà la Ferrari di Lewis Hamilton, capace di estrarre un autentico coniglio dal cilindro, a dimostrazione di come le articolazioni dell’anziano prestigiatore siano scricchiolanti, ma la destrezza sia ancora quella dei giorni migliori. Peraltro, il quarantunenne britannico è tornato a sovrastare il compagno di squadra Charles Leclerc, quarto in griglia. Se si parla di giro secco, Red Bull e Ferrari sono state le monoposto migliori.

Anche più performanti della Mercedes, che si deve accontentare del terzo posto di Kimi Antonelli e del settimo di George Russell. Comunque bene per l’italiano essere ben davanti al team mate, principale (se non unico) rivale nella rincorsa al titolo iridato. Deludenti, come a Baku, le due McLaren, solamente quinta e sesta.

Sulla carta, Verstappen è il grande favorito. La Ferrari sembra stare meglio di quanto visto in altri contesti e, francamente, non salire sul podio sarebbe una delusione. Antonelli ha destato un’impressione migliore di Russell e ha una buona opportunità di riallungare sul britannico.

Il tutto, però, dovrà essere messo alla prova dei fatti. Innanzitutto l’usura degli pneumatici su una pista mangia-gomme. In seconda istanza, non dimentichiamoci dell’incognita meteo. Per il pomeriggio della domenica di Sepang sono previsti “temporali sparsi”. Quando e dove questi colpiranno, è impossibile saperlo. Una bella incognita, abituale in Malesia.