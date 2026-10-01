Formula 1
F1, GP Bahrain a Sepang 2026: gli orari del fine settimana dalle prove libere alla gara. Guida Sky e TV8
La F1 non si ferma e dopo il weekend dell’Azerbaijan si trasferisce questa settimana a Sepang. Sul circuito della Malesia andrà in scena il Gran Premio del Bahrain 2026, sedicesimo appuntamento del calendario Mondiale, recuperato dopo i problemi in Medio Oriente che non hanno permesso la disputa del GP a Sakhir.
Sarà un weekend piuttosto nuovo per tutti, in quanto si ritornerà a correre a Sepang nove anni dopo l’ultima volta. In testa alla classifica troviamo sempre Andrea Kimi Antonelli che vorrà riscattarsi dopo l’errore in qualifica a Baku. Dietro George Russell viene probabilmente dal miglior weekend della sua carriera e vorrà proseguire il trend positivo. Attese risposte anche dalla Ferrari che ormai non sale sul podio da cinque appuntamenti.
Il GP del Bahrain si aprirà come di consueto il venerdì quando andrà in scena la doppia sessione di prove libere con FP1 alle ore 06.30 e FP2 alle ore 10.00. Sabato si riparte alle ore 06.30 con la terza ed ultima sessione di prove libere, prima delle qualifiche delle ore 10.00. Domenica grande appuntamento con la gara in programma alle ore 09.00 italiane.
PROGRAMMA GP BAHRAIN 2026
Venerdì 3 ottobre (orari italiani)
Ore 06.30-07.30 Prima sessione prove libere
Ore 10.00-11.00 Seconda sessione prove libere
Sabato 4 ottobre
Ore 06.30-07.30 Terza sessione prove libere
Ore 10.00 Qualifiche
Domenica 5 ottobre
Ore 09.00 Gara (56 giri)
DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL GP BAHRAIN 2026
Diretta tv: per gli abbonati su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4k (213). TV8 (differita qualifiche ore 14 e gara ore 16.30)
Diretta streaming: Sky Go, NOW Tv, TV8.it (differita qualifiche e gara)
Diretta Live testuale: OA Sport