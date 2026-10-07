F1, Frederic Vasseur: “I distacchi tra i top team sono ridotti, dobbiamo massimizzare ogni sessione”

Il terzo posto in rimonta di Lewis Hamilton a Sepang ha interrotto una terribile sequenza di cinque gare fuori dal podio per la Ferrari, che nel frattempo è però uscita ormai in maniera definitiva dalla corsa per entrambi i titoli mondiali. L’obiettivo della Rossa diventa quello di vincere qualche Gran Premio da qui a fine anno, consolidando il secondo posto nel campionato costruttori e attaccare magari la seconda piazza di George Russell nella classifica piloti. Frederic Vasseur ha presentato l’imminente weekend di gara a Singapore tramite il sito ufficiale del team.

“L’ultimo weekend Sprint della stagione presenta una sfida aggiuntiva, proprio perché si corre a Singapore, un circuito sul quale i piloti generalmente desiderano percorrere quanti più giri possibile per acquisire fiducia“, dichiara il team principal della Ferrari facendo riferimento al format Sprint che verrà affrontato sul circuito cittadino di Marina Bay.

“I distacchi tra le squadre sono molto ridotti e dobbiamo assicurarci di massimizzare ogni sessione, in particolare l’unica di prove libere, per mettere i piloti nelle migliori condizioni possibili con la vettura. Singapore è una delle gare più impegnative dell’anno per tutti i membri del team, e lo è ancora di più quest’anno arrivando al termine di una tripletta. Faremo il massimo per ottenere il miglior risultato possibile“, ha aggiunto Vasseur.

Il programma entrerà nel vivo venerdì 9 ottobre alle ore 11.30 italiane con l’unico turno di prove libere, mentre le qualifiche Sprint si terranno dalle ore 14.30. Sabato andrà in scena la Sprint dalle 11.00, con a seguire le qualifiche del Gran Premio alle 15.00. La partenza della gara è prevista domenica alle 14.00.