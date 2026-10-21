Frederic Vasseur: “Austin una delle piste più impegnative del calendario. Puntiamo ad una prestazione solida”

Da venerdì 23 a domenica 25 ottobre il COTA di Austin ospiterà il Gran Premio degli Stati Uniti 2026, valevole come diciottesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. La Ferrari è reduce da due gare positive in Asia che hanno interrotto una sequenza negativa di cinque tappe consecutive fuori dal podio, mentre la vittoria manca dal 5 luglio (Silverstone).

Frederic Vasseur ha presentato così l’imminente weekend di gara sulla pista texana: “Dopo due incoraggianti weekend in Asia, nei quali abbiamo conquistato punti importanti, iniziamo la parte americana della stagione ad Austin. Il Circuit of the Americas è uno dei tracciati più impegnativi del calendario, con una combinazione di curve molto diverse tra loro“.

Il team principal della Rossa ha poi aggiunto, sempre tramite il sito ufficiale del team: “Abbiamo lavorato duramente per consolidare i progressi mostrati nelle ultime gare e il nostro obiettivo per questo fine settimana è mettere insieme un’altra prestazione solida in ogni ambito. Non vediamo l’ora di scendere in pista davanti al pubblico americano con l’obiettivo di sfruttare al massimo il potenziale della SF-26“.

La Scuderia di Maranello ha visto sfumare da tempo le residue possibilità di puntare al Mondiale, quindi l’obiettivo diventa quello di tornare a vincere almeno una gara consolidando il secondo posto nel campionato costruttori alle spalle della Mercedes.