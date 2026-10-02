F1, Flavio Briatore difende Vasseur: “Sulla Ferrari l’attenzione è alta, quando vai male i media si svegliano”

Si è conclusa la prima giornata del Gran Premio del Bahrain 2026, sedicesimo appuntamento del Mondiale F1 2026. Sull’inedito circuito di Sepang (scelto al posto di Sahkir dopo i conflitti in Medio Oriente), è andato in scena un day-1 piuttosto complicato per i piloti e per le scuderie, a causa soprattutto delle difficili condizioni del tracciato malese.

Bisognerà quindi aspettare la giornata di domani per capire chi realmente potrà candidarsi ad essere un protagonista del GP asiatico. In queste ore, oltre alle monoposto, l’attenzione dei media si è però soffermata anche sulla conferenza stampa dei Team Principal. Il più attivo è stato come sempre Flavio Briatore, che è ritornato sul disastro Alpine a Baku.

L’imprenditore italiano, come riportato da Formula Passion, si è mostrato più equilibrato nei giudizi ed ha voluto mettere una pietra sopra l’accaduto: “Tutto quello che facciamo deve restare all’interno della squadra. Certo, sono rimasto molto deluso da quanto accaduto a Baku, ma questa è un’altra gara e dobbiamo lasciarci tutto alle spalle. Dobbiamo guardare al futuro, il passato è passato e non c’è più nulla da fare. Ero arrabbiato come credo lo fossero tutti in squadra, compreso Franco, per l’errore che ha commesso. Ma questo è il passato di un fine settimana che non è stato affatto piacevole per noi, visto che stiamo lottando per il quinto posto con la Racing Bulls. Abbiamo perso molti punti, è andata così ed è impossibile tornare indietro”.

Il Team Principal della scuderia di Enstone ha poi voluto mostrare la sua vicinanza al collega Frederic Vasseur, nelle difficili settimane che sta vivendo in Ferrari: “Sembra che, ogni volta che fallisci, i giornali ne siano felicissimi. Purtroppo, è così perché vediamo che quando vai bene, i media stanno tranquilli ma poi quando vai male si svegliano e ‘boom, boom’. Dobbiamo conviverci, e certo per Fred Vasseur (n,d,r) è molto più difficile che per noi, visto che sulla Ferrari l’attenzione mediatica è molto più alta. Detto questo, abbiamo bisogno dei media perché questo è il nostro mestiere è il nostro mestiere, ma a volte avremmo bisogno di media più benevoli”.