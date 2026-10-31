F1, Max Verstappen e Liam Lawson penalizzati per il contatto in FP2: sanzione soft sulla griglia di partenza

Incredibile ma vero. Si complica il weekend a Città del Messico per Max Verstappen e Liam Lawson, che affronteranno le qualifiche odierne sapendo di dover scontare una penalità sulla griglia di partenza del Gran Premio del Messico 2026, valevole come diciannovesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno e secondo atto del tripleheader americano.

I due ex compagni di squadra, entrambi appartenenti alla famiglia Red Bull, si sono resi protagonisti di un assurdo scontro ravvicinato nel corso della seconda sessione di prove libere, ingaggiando un duello totalmente inutile (con Lawson che ha fatto di tutto per non far passare Verstappen) nella fase di preparazione per un giro veloce e arrivando anche al contatto all’interno della sezione dello stadio Foro Sol sul circuito intitolato ai Fratelli Rodriguez.

“In avvicinamento alla curva 12, la vettura 3 (Verstappen) era in un giro di preparazione e la vettura 30 (Lawson) era in un giro di raffreddamento in preparazione di un ulteriore giro veloce. I piloti di entrambe le vetture si sono comportati in un modo ritenuto inaccettabile dai Commissari Sportivi, in particolare alla luce dell’avvertimento fornito durante la riunione dei Team Manager svoltasi nella prima parte della giornata odierna. Entrambi i piloti hanno ammesso che le manovre erano inutili e goffe“, si legge nel comunicato della FIA al termine dell’investigazione sull’episodio in questione.

“Prendendo atto del fatto che si sono verificati simili episodi di comportamenti tra piloti durante le prove libere nel corso di quest’anno, i commissari sportivi hanno deciso di inasprire la sanzione, passando dal richiamo formale alla penalità di posizioni sulla griglia di partenza, in particolar modo in virtù dell’avviso formulato nella riunione dei Team Manager e in coerenza con altri episodi che hanno comportato contatti tra vetture durante le prove libere negli anni precedenti“, la spiegazione dei commissari.

Sia l’olandese della Red Bull che il neozelandese della Racing Bulls verranno retrocessi di una posizione in griglia rispetto al risultato della qualifica, ricevendo inoltre un punto di penalità sulla Superlicenza.