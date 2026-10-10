Charles Leclerc: “Ho sofferto in tutte le curve a destra”

Charles Leclerc ha ottenuto il terzo posto in occasione della Sprint Race valida per il GP di Singapore, appuntamento numero diciassette del Mondiale 2026 di Formula 1. Buon piazzamento per il pilota in forza alla Ferrari, bravo a destreggiarsi sulle strade del circuito cittadino della metropoli asiatica. Nella fattispecie il ferrarista ha dovuto cedere il passo solo a Max Verstappen, vincitore di giornata precedendo Lewis Hamilton, il quale ha strappato la seconda posizione.

Una volta arrivato al parco chiuso, il monegasco ha commentato quanto fatto: “Ho sofferto in tutte le curve a destra, specie con l’anteriore sinistro. Poi ho visto negli specchietti delle luci rosse dal retro delle McLaren, ho capito dunque che fosse successo qualcosa. Anche Kimi era molto forte, noi non avevamo troppo passo”, queste le parole di Leclerc. Ricordiamo che questo pomeriggio si correranno le qualifiche per la gara lunga, pianificate per le 15:00 italiane.