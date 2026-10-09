F1, Charles Leclerc: “C’è potenziale nella vettura, domani possiamo lottare”

Si è concluso con le Sprint Qualifying il venerdì del Gran Premio di Singapore 2026, diciassettesimo appuntamento del Mondiale F1. Sul circuito di Marina Bay, è stato Max Verstappen a far segnare il miglior tempo in 1:31.156, stampando (in attesa del verdetto dei commissari su una bandiera gialla non rispettata) la pole position per la gara corta di domani.

Red Bull che dopo la Malesia è apparsa nuovamente molto competitiva, con l’olandese che è riuscito a mettersi tutti alle spalle come a Sepang. George Russell firma solo la seconda posizione, pagando 120 millesimi dal quattro volte campione del mondo. Terza invece la Ferrari di Charles Leclerc che chiude con un distacco di 243 millesimi dalla vetta.

Un risultato non così deludente quello del monegasco che nella giornata di oggi ha dimostrato una discreta competitività sul giro secco. Ai microfoni di Sky Sport, Leclerc ha così commentato la sua qualifica: “Io ho guadagnato quel tempo sul giro che dovevo guadagnare. Gli altri avevano una strategia un po’ diversa ed hanno fatto due giri di riscaldamento mentre noi ne abbiamo provato solo uno. Questo non deve essere una scusa”.

Le difficoltà degli ultimi mesi e la speranza per Singapore: “Da tre gare sembra che abbiamo perso in termini di prestazione pura e non siamo abbastanza veloci per lottare con gli altri. Ma penso che ci sia ancora potenziale nella vettura, domani possiamo lottare per la pole”.