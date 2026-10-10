F1, Andrea Stella sull’incidente tra Norris e Piastri: “È inaccettabile che due McLaren si tocchino in pista”

Si chiude con un bilancio disastroso il sabato di Marina Bay per la McLaren, protagonista di un incidente tra i suoi due piloti all’ultimo giro della Sprint ed incapace di andare oltre la terza fila nelle qualifiche del Gran Premio di Singapore 2026, tappa del Mondiale di Formula Uno. Il team principal Andrea Stella ha fatto il punto della situazione al termine di una giornata oltremodo negativa, che rischia di aumentare a dismisura la tensione all’interno del team di Woking.

“Le cose non sono andate come volevamo in pista. Il risultato delle qualifiche riflette il nostro livello attuale, che oscilla tra la terza e la quarta posizione in termini di prestazioni. Su questa pista Red Bull e Ferrari sono davanti a noi e ce la giochiamo con la Mercedes“, dichiara l’ex ingegnere della Ferrari commentando l’esito delle prove ufficiali odierne.

“Dobbiamo continuare a migliorare la MCL40 e abbiamo ancora alcuni sviluppi, finalizzati nelle ultime settimane, che saranno introdotti progressivamente a partire dalla tappa di Austin. Domani dobbiamo cercare di sfruttare le occasioni che si presenteranno su una pista come questa, ma dobbiamo essere realisti e riconoscere che salire sul podio non sarà facile“, aggiunge Stella.

Sull’incidente tra Norris e Piastri nella Sprint: “È inaccettabile che due McLaren si tocchino in pista. È un principio fondamentale del nostro modo di correre e i due piloti ne sono ben consapevoli. Come sempre discutiamo questi episodi in squadra in modo costruttivo e produttivo, perché c’è sempre qualcosa da imparare per uscirne più forti. Non sono conversazioni da fare in pubblico, ma abbiamo ricordato ai piloti che gli interessi della squadra devono venire sempre prima, e oggi questo non è successo“.