Evenepoel vs Ciccone, il photo-finish. Copertone decisivo: di quanti cm ha vinto gli Europei? La foto risolutiva

La prova in linea degli Europei 2026 di ciclismo si è decisa con un photo-finish strettissimo e ai limiti del millimetrico. Per assegnare la maglia blustellata si è dovuti ricorrere al fotogramma, che ha reso evidente quanto successo sulla linea del traguardo di Sencur (Slovenia). Il belga Remco Evenepoel è stato incoronato Campione d’Europa davanti al nostro Giulio Ciccone: si parla di mezzo pollice di copertone, meno di due centimetri (non c’è misurazione ufficiale, si va a occhio).

L’abruzzese era stato scaltrissimo a trecento metri dal traguardo, superando l’avversario all’interno dell’ultima curva e lanciando uno sprint lungo, guadagnando quattro-cinque metri di margine nei confronti del grande favorito della vigilia. Il nostro portacolori era lanciato verso il trionfo, ma negli ultimi cinquanta metri è stato avvicinato sensibilmente dal belga, il quale lo ha affiancato ed è riuscito a batterlo grazie a un colpo di reni migliore. Di seguito il photofinish che ha ufficializzato il verdetto degli Europei.