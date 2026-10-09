Europei tiro a volo 2026 oggi: orari venerdì 9 ottobre, tv, streaming, italiani in gara

Nella giornata di oggi, venerdì 9 ottobre, si terranno a Malakasa, in Grecia, nell’ambito degli Europei 2026 di tiro a volo, le finali del trap individuale senior, maschile e femminile, preceduti dalle ultime due serie delle qualificazioni e dagli shoot-off.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI TIRO A VOLO DALLE 8.15

Dopo i primi 75 piattelli, nel trap senior maschile Massimo Fabbrizi ed Erminio Frasca sono in ottava posizione con 73, mentre Mauro De Filippis è 33° con 71, invece nel trap senior femminile Jessica Rossi comanda senza errori, Silvana Maria Stanco è decima con 70, infine Erica Sessa è 15ma con 69.

Gli Europei 2026 di tiro a volo in programma a Malakasa non saranno trasmessi in diretta tv, mentre la diretta streaming delle finali sarà garantita da Discovery Plus, HBO Max, YouTube ESCvideostream, infine OA Sport vi offrirà la Diretta Live testuale delle gare odierne.

CALENDARIO EUROPEI TIRO A VOLO 2026

Venerdì 9 ottobre

8.15 Qualificazioni trap femminile, 4a serie (Erica Sessa, Jessica Rossi, Silvana Maria Stanco)

8.45 Qualificazioni trap maschile, 4a serie (Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi, Erminio Frasca)

10.45 Qualificazioni trap femminile, 5a serie (Erica Sessa, Jessica Rossi, Silvana Maria Stanco)

11.40 Qualificazioni trap maschile, 5a serie (Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi, Erminio Frasca)

13.00 Qualificazioni trap femminile, shoot-off

14.00 Qualificazioni trap maschile, shoot-off

14.15 Finale trap femminile

15.15 Finale trap maschile

PROGRAMMA EUROPEI TIRO A VOLO 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: per le finali Discovery Plus, HBO Max, YouTube ESCvideostream.

Diretta live testuale: OA Sport.