Europei Lubiana 2026, l’Italia si veste d’argento nella staffetta mista. Azzurri alle spalle della Francia

L’Italia non riesce a bissare il clamoroso e meritato successo ottenuto nella prova iridata a Montreal e deve cedere il passo al cospetto della Francia, formazione composta da Bruno Armirail, Rémi Cavagna, Thbault Guernalec al maschile, Cédrine Kerbaol, Juliette Labous e Marion Borras . Nella staffetta mista della categoria élite degli Europei di Lubiana la formazione transalpina, che taglia il traguardo in 1h00’19’’, si prende la medaglia d’oro e consuma così la sua vendetta sportiva.

L’Italia chiude in seconda posizione con un distacco di 1’12’’ dai francesi. Il sestetto composto da Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Marco Frigo, Elisa Longo Borghini, Monica Trinca Colonel e Alessia Vigilia paga dazio ai rivali sulla salita di Mozjanca, strappo di 2,1 chilometri al 10,2% di pendenza media, e non riesce a recuperare il passivo.

I tre corridori terminano la prima parte di gara con un ritardo di 24’’ nei confronti dei rivali e passano il testimone alle colleghe. La prova del terzetto femminile si complica sensibilmente quando Monica Trinca Colonel si stacca in salita e lascia da sole Elisa Longo Borghini e Alessia Vigilia e il distacco cresce nel corso della prova.

In una competizione che vede al via solamente sei formazioni, il podio si completa con il sorprendente terzo posto ottenuto dal Lussemburgo, staccato di 3’34’’ dai vincitori e capace di precedere la più quotata Polonia, quarta a 4’01’’, di ventisette secondi.