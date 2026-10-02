Europei ciclismo 2026, Vollering-Niewiadoma atto secondo. Longo Borghini vuole sognare in grande

Si torna in strada per l’ennesimo faccia a faccia, c’è un nuovo titolo da conquistare. A una sola settimana di distanza dall’epica battaglia iridata di Montreal è tutto pronto per un nuovo duello al cardiopalma tra le big del panorama internazionale. Lubiana ospita la gara in linea della categoria élite femminile dei Campionati Europei.

La Lubiana-Sencur, corsa in linea di 130 km, decreterà il nome di colei che succederà nell’albo d’oro della manifestazione a Demi Vollering, vincitrice dello scorso anno davanti alla polacca Kasia Niewiadoma e alla connazionale Anna van der Breggen.

Le atlete si cimentano su un percorso che prevede un tratto in linea iniziale di 75,5 chilometri e due giri del circuito di Sencur, anello che propone il duplice passaggio sullo strappo di Mazjanca, 2,1 chilometri al 10,1% di pendenza media, come principale difficoltà altimetrica da affrontare.

Demi Vollering è stata fin qui la dominatrice assoluta della stagione: i trionfi al Giro d’Italia e al Tour de France, insieme alla recentissima maglia iridata rendono l’olandese la prima favorita per il bis continentale. La formazione neerlandese ha però fatto le cose davvero in grande e in caso di corsa bloccata potrebbe giocarsi la carta Lorena Wiebes per l’arrivo del gruppo a ranghi compatti.

La polacca Kasia Niewiadoma proverà a scrollarsi dalle spalle l’etichetta di eterna seconda e a battere l’acerrima rivale. Cercheranno di puntare al bersaglio grosso anche la spagnola Paula Blasi, trionfatrice della Vuelta e sfortunata protagonista della gara in terra canadese, e la svizzera Marlen Reusser che nella prova su strada a Montreal si è dovuta accontentare di un beffardo quarto posto.

L’Italia cercherà di creare le condizioni necessarie affinché Elisa Longo Borghini possa essere protagonista nel momento della verità. La fuoriclasse piemontese è stata autrice di una gara clamorosa in quel di Montreal e il bronzo conquistato non le ha reso pienamente giustizia. In alternativa alla capitana designata sono pronte a colpire Letizia Borghesi, Eleonora Camilla Gasparrini e Silvia Persico.