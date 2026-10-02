Europei ciclismo 2026: sorprende tutte l’elvetica Winter tra le Under 23. Settima Ciabocco

Mara Winter conquista la medaglia d’oro nella prova in linea Under 23 femminile degli Europei di ciclismo 2026, aprendo nel migliore dei modi il programma continentale sulle strade slovene. L’elvetica, già quarta nella gara dei Mondiali di Montreal, ha trovato il colpo decisivo nel finale e ha gestito alla perfezione lo sprint ristretto.

La corsa si è infiammata soprattutto nell’ultimo giro, quando Vinke ha accelerato sulla salita di Možjanca, portandosi dietro Chladonova, la neerlandese e la slovacca erano le favoritissime della vigilia. Le due hanno raggiunto Winter e Megan Arens, precedentemente in avanscoperta, andando a formare il quartetto al comando. Alle loro spalle si è formato un drappello di inseguitrici nel quale erano presenti anche le italiane Eleonora Ciabocco e Giada Silo.

Negli ultimi chilometri il vantaggio delle quattro battistrada si è ridotto sensibilmente, con le inseguitrici arrivate fino a una quindicina di secondi. Il ricongiungimento, però, non si è concretizzato: nonostante gli ultimi tentativi e la lunga discesa verso Sencur, Winter, Vinke, Chladonova e Arens sono riuscite a giocarsi le medaglie.

La volata ristretta ha visto trionfare Winter che ha beffato Vinke e Chladonova. A 24” il gruppetto delle battute con Ciabocco che ha chiuso in settima posizione.