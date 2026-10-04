Europei ciclismo 2026 oggi: orari, tv, percorso, favoriti. Evenepoel uomo da battere, Italia a due punte

Siamo solo a metà dell’evento, ma è già arrivato il momento clou. A una sola settimana di distanza dal trionfo iridato ottenuto in quel di Montreal dallo statunitense Brandon McNulty, i big del panorama internazionale tornano in campo per contendersi il titolo continentale.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO DALLE 12.30

La terza giornata degli Europei di Lubiana propone come momento culminante, il via della gara è previsto alle ore 12:30, la prova su strada della categoria élite maschile, Lubiana-Sencur di 196,3 chilometri. Si decide il nome di colui che succederà nell’albo d’oro a Tadej Pogacar, vincitore dello scorso anno e grande assente di quest’edizione dopo l’infortunio subito alla Vuelta.

PERCORSO EUROPEI CICLISMO OGGI

La corsa inizia con un lungo tratto in linea che accompagna i ciclisti fino all’ingresso nel circuito di Sencur. L’anello, lungo 22,1 km, sarà ripetuto per cinque volte e proporrà altrettanti passaggi sulla salita di Mozjanca, strappo di 2,1 chilometri al 10,1% di pendenza media. L’ultimo passaggio è previsto quando mancheranno 14,4 chilometri al traguardo.

FAVORITI

Remco Evenepoel, deluso dall’esito della prova iridata su strada, parte con il ruolo di grande favorito e metterà la squadra al lavoro per trovare a rendere la corsa dura e creare così le condizioni per sferrare l’attacco decisivo nel momento opportuno. Il fuoriclasse belga dovrà guardarsi dallo sloveno Primoz Roglic, padroni di casa che dopo la prova positiva ai Mondiali, vorrà lasciare il segno davanti al pubblico amico, e dallo spagnolo Juan Ayuso, corridore che ha bisogno di un grande successo per ritornare in auge. Da seguire con attenzione anche le prove del francese Romain Gregoire e del danese Mads Pedersen, corridori bravi a resistere sulle brevi salite e capaci poi di imposti nello sprint di gruppi ristretti.

La carta più importante in casa Italia sarà Giulio Ciccone. L’abruzzese della Lidl-Trek, reduce dal nono posto nella rassegna iridata, ha mostrato una condizione eccellente che potrebbe sfruttare un tracciato congeniale alle proprie caratteristiche. Al fianco del capitano designato ci sarà un Giulio Pellizzari voglioso di riscattare una gara iridata non all’altezza delle aspettative.

PROGRAMMA EUROPEI CICLISMO 2026

Domenica 4 ottobre

Ore 12.30 Prova in linea élite maschile – Diretta tv su Rai 2

DOVE VEDERE GLI EUROPEI DI CICLISMO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2 dalle 14:00

Diretta streaming: RaiPlay dalle 14:00; Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max dalle 12.20

Diretta live testuale: OA Sport dalle 12:30