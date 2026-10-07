Europei ciclismo 2026 oggi: orari 7 ottobre, tv, percorso, favoriti, italiani in gara. Cattaneo e Frigo per stupire. Longo Borghini punta il podio

È il momento del gran finale: un’intensa e, per certi versi, frenetica giornata di gara assegnerà gli ultimi titoli della rassegna continentale. La quinta e conclusiva giornata degli Europei di Lubiana propone le prove a cronometro individuali delle varie categorie.

La giornata inizierà con le gare della categoria juniores, partenza alle 09:30 per le donne e alle 10:45 per gli uomini, proseguirà con quelle dell’Under 23, la gara femminile scatterà alle 12:00 , mentre sessanta minuti dopo toccherà ai colleghi uomini e si chiuderà con le due sfide della categoria élite. Alle 14:30 prenderà il via la gara della categoria femminile, seguita, alle 16:10 da quella maschile.

PERCORSO

Tutte le gare si disputeranno sul medesimo tracciato. I corridori percorreranno un giro dell’anello di Sencur lungo 22 chilometri. La principale difficoltà altimetrica da affrontare sarà la salita di Mozjanca, strappo di 2,1chilometri che presenta una pendenza media del 10,2%.

FAVORITI

Nella gara maschile l’assenza del detentore del titolo iridato Remco Evenepoel e del suo grande rivale Filippo Ganna rende la gara decisamente incerta. Il percorso non sembra essere totalmente congeniale agli specialisti della disciplina. Potrebbero provare a dire la loro i padroni di casa con il veterano Primoz Roglic e il connazionale Jan Tratnik. Potrebbero rientrare nel novero dei favoriti il belga Ilav van Wilder, lo svizzero Mauro Schmid e lo spagnolo Ivan Romeo. Attenzione a non sottovalutare anche il francese Bruno Armirail, oro nella prova a squadre. L’Italia proverà a stupire e a centrare un risultato di prestigio con il duo Mattia Cattaneo-Marco Frigo.

Nella prova dell’élite femminile la favorita indiscussa per la vittoria è la fuoriclasse elvetica Marlen Reusser, detentrice del titolo e recente dominatrice della crono iridata. Proveranno a insidiarla la tedesca Franziska Koch, le polacche Dominika Włodarczyk e Kasia Niewiadoma, le francesi Cédrine Kerbaol e Juliette Berthet. Da capire quale sarà la prova che potrà offrire la fuoriclasse olandese Demi Vollering. L’Italia affida le sue ambizioni di podio all’eterna fuoriclasse Elisa Longo Borghini e ad Alessia Vigilia.

PROGRAMMA EUROPEI CICLISMO 2026

Mercoledì 7 ottobre

9:30 Cronometro Donne Juniores

10:30 Cronometro Uomini Juniores

11:45 Cronometro Donne Under-23

12:35 Cronometro Uomini Under-23

14:30 Cronometro Donne Élite – Diretta tv su Rai Sport HD

16:15 Cronometro Uomini Élite – Diretta tv su Rai Sport HD

EUROPEI CICLISMO 2026: ITALIANI IN GARA OGGI

Cronometro Donne Juniores (Maria Acuti, Linda Rapporti)

Cronometro Uomini Juniores ( Enrico Andrea Balliana, Patrik Pezzo Rosola)

Cronometro Donne Under-23 (nessuna azzurra in gara)

Cronometro Uomini Under-23 (Roberto Capello-Nicolas Milesi)

Cronometro Donne Élite (Elisa Longo Borghini-Alessia Vigilia)

Cronometro Uomini Élite ( Mattia Cattaneo-Marco Frigo)

DOVE VEDERE GLI EUROPEI DI CICLISMO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 14:25 per la gara élite donne e dalle 16:10 per la gara élite uomini. Nessuna copertura tv per le altre gare

Diretta streaming: RaiPlay; Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max dalle 14:20 per la gara élite femminile e dalle 16:05 per la gara élite maschile

Diretta live testuale: OA Sport