Europei ciclismo 2026 oggi: orari 6 ottobre, tv, streaming, italiani in gara. L’Italia punta in alto

Siamo al penultimo atto: al centro dell’arena ci saranno le gare a squadre. La quarta giornata degli Europei di Lubiana propone le prove del Team Relay, specialità in cui le due formazioni della rappresentativa tricolore possono puntare in alto in entrambe le gare.

Ad aprire le danze sarà la prova della categoria junior che scatterà alle 11:00. Alle 15:00 invece prevista la partenza della gara dedicata alla categoria élite. Entrambe le corse si svolgeranno sull’ ormai classico circuito di Sencur che sarà ripetuto per due volte.

PERCORSO

I tre corridori percorreranno un giro dell’anello lungo 22 chilometri prima di cedere il passo alle colleghe per il secondo e decisivo passaggio. La principale difficoltà altimetrica da affrontare sarà la salita di Mozjanca, strappo di 2,1chilometri che presenta una pendenza media del 10,2%.

FAVORITI

Nella gara della categoria élite maschile il duello per la medaglia d’oro sembra un affare riservato all’Italia, neocampionessa iridata, e alla Francia. Il sestetto formato da Cattaneo, Frigo, Sobrero, Longo Borghini, Trinca Colonel e Vigilia dovrà guardarsi dai transalpini che potranno schierare un sestetto di assoluto riguardo composto da Berthet, Kerbaol, Squiban, Armirail, Cavagna, Guernalec. La Polonia, con elementi di spessore come Kwiatkowski e Włodarczyk, potrebbe recitare il ruolo del terzo incomodo.

Nella prova che aprirà la giornata la formazione azzurra parte in pole per la conquista del bersaglio grosso. Il sestetto Azzurra Ballan, neo campionessa continentale, Elisa Bianchi, Matilde Rossignoli, Enrico Andrea Balliana, Brandon Davide Fedrizzi, Patrik Pezzo Rosola sembra avere tutte le carte in regola per piegare la concorrenza.

PROGRAMMA EUROPEI CICLISMO 2026

Martedì 6 ottobre

Ore 11.00 Team Relay Junior

Ore 15.30 Team Relay élite – Diretta tv su Rai Sport HD

EUROPEI CICLISMO 2026: ITALIANI IN GARA OGGI

Mixed Relay Junior (Azzurra Ballan, Elisa Bianchi, Matilde Rossignoli, Enrico Andrea Balliana, Brandon Davide Fedrizzi, Patrik Pezzo Rosola)

Mixed Relay élite (Elisa Longo Borghini, Monica Trinca Colonel, Alessia Vigilia, Mattia Cattaneo, Marco Frigo, Matteo Sobrero)

DOVE VEDERE GLI EUROPEI DI CICLISMO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 14:55 per la gara élite. Nessuna copertura tv per la gara Junior

Diretta streaming: RaiPlay dalle 14:55 per la gara élite; Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max dalle 15:20 per la gara élite

Diretta live testuale: OA Sport dalle 11:00 e dalle 15:30