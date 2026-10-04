Dove vedere in tv gli Europei di ciclismo oggi: orari, streaming, azzurri in gara

La giornata più attesa degli Europei in corso di svolgimento in Slovenia. Infatti oggi si assegna il titolo della prova in linea maschile, con l’Italia che sogna di riconquistare quella maglia continentale che manca ormai da cinque anni e che era stata vinta per quattro volte consecutivamente dal 2018 al 2021.

LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO DALLE 12.30

Il programma si aprirà alle ore 09.00 con la gara riservata alla categoria juniores femminile mentre la prima gara élite, quella maschile, andrà in scena alle ore 12.30. Il percorso per la gara femminile sarà di 66,3 chilometri e sarà completamente concentrato in quello che è il circuito di Šenčur. Quest’ultimo circuito verrà percorso cinque volte nella gara maschile, con gli uomini che dovranno affrontare anche un primo tratto pianeggiante con partenza da Lubiana per un totale di 196.6 chilometri.

Finora dopo due giornate non sono ancora arrivate medaglie e la speranza è quella di sbloccare questo zero. Tra le juniores ci saranno Linda Rapporti e Maria Acuti; ma è chiaro che l’attenzione è posta sulla prova in linea degli uomini nella categoria élite, con l’Italia che ha come capitano Giulio Ciccone, ma che potrebbe contare anche su un Giulio Pellizzari apparso in buona forma nelle ultime settimane.

PROGRAMMA EUROPEI CICLISMO 2026

Sabato 3 ottobre

Ore 09.00 Prova in linea Juniores donne

Ore 12.30 Prova in linea élite uomini

ITALIANI IN GARA

Prova in linea Juniores donne – Linda Rapporti, Maria Acuti

Prova in linea élite uomini – Giulio Ciccone, Ludovico Crescioli, Alessandro Fancellu, Marco Frigo, Giulio Pellizzari, Alessandro Pinarello, Christian Scaroni, Diego Ulissi

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING GLI EUROPEI CICLISMO 2026

Diretta tv: in chiaro su Rai 2 dalle 14.00 (élite uomini); non prevista la copertura della gara juniores femminile

Diretta streaming: Rai Play dalle 14.00; Discovery Plus, HBO Max, Eurosport 1, DAZN dalle ore 12.20

Diretta Live streaming: OA Sport