Ciclismo
Europei ciclismo 2026 oggi: orari 3 ottobre, tv, streaming, italiani in gara
Dopo la giornata inaugurale di ieri, i campionati Europei di ciclismo su strada 2026 entrano oggi nel vivo. A Lubiana, in Slovenia la competizione continentale proseguirà con altre due prove in linea. Saranno infatti assegnati i nuovi titoli europei nelle prove juniores uomini e nell’attesa prova élite donne.
Il programma si aprirà alle ore 09.00 proprio con la gara riservata alla categoria juniores maschile mentre la prima gara élite, quella femminile, andrà in scena alle ore 13.30. Percorsi diversi per le due prove, nonostante il circuito sloveno sia sempre il medesimo con i suoi 22 chilometri. Per gli juniores saranno 110 i chilometri da disputare mentre la gara élite donne si articolerà su 129.9 chilometri totali.
L’Italia, rimasta a secco nella prima giornata, vuole inaugurare il suo medagliere. Se nella prova juniores maschile, il podio sembra almeno alla vigilia lontano, nella prova élite donne il Bel Paese schiera una delle grandi favorite. Elisa Longo Borghini, reduce dal bronzo iridato di Montreal, sembra nella condizione giusta per provare l’assalto al titolo.
PROGRAMMA EUROPEI CICLISMO 2026
Sabato 3 ottobre
Ore 09.00 Prova in linea Juniores uomini
Ore 13.30 Prova in linea élite donne
ITALIANI IN GARA
Prova in linea Juniores uomini – Enrico Andrea Balliana, Alessandro Battistoni, Filippo Colella, Francesco Dell’Olio, Brandon Fedrizzi, Luca Gugnino, Thomas Mariotto, Nicola Padovan, Patrik Pezzo Rosola, Marco Andrea Pierotto, Marco Zoco
Prova in linea élite donne – Elisa Longo Borghini, Gaia Masetti, Monica Trinca Colonel, Alessia Vigilia, Francesca Barale, Letizia Borghesi, Sara Casasola, Eleonora Camilla Gasparrini, Erica Magnaldi, Soraya Paladin, Silvia Persico, Debora Silvestri
DOVE VEDERE IN TV E STREAMING GLI EUROPEI CICLISMO 2026
Diretta tv: in chiaro su Rai Sport HD dalle 13.25, su Rai 2 dalle 15.30 (élite donne)
Diretta streaming: Rai Play, Discovery Plus, HBO MAX, Eurosport 1, DAZN (élite donne)
Diretta Live streaming: OA Sport (tutti gli eventi)