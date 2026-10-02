Europei ciclismo 2026 oggi: orari 2 ottobre, tv, streaming, italiani in gara

Sono trascorsi solamente cinque giorni dall’inatteso trionfo che ha permesso a Brandon McNulty di laurearsi Campione del Mondo della categoria élite maschile nella prova in linea disputata a Montreal, ma è già tempo di voltare pagina per un nuovo importante appuntamento. Si disputano da oggi a mercoledì 7 ottobre i Campionati Europei di ciclismo su strada. Lubiana è la sede prescelta per ospitare questa edizione della competizione.

La giornata inaugurale della rassegna continentale sarà dedicata alle prove in linea della categoria Under 23. Ad aprire il programma sarà la gara femminile, l’orario di partenza è previsto alle 09:00 su un tracciato che parte da Sencur e arriva a Sencur dopo avere percorso 88,4 chilometri. Alle 13:30 sarà invece la volta della corsa maschile, Lubiana-Sencur di 141,8 chilometri.

PERCORSO

La gara femminile si svolge su un tracciato che prevede quattro giri del circuito che propone come principale difficoltà altimetrica lo strappo di Mozjanca, asperità di 2,1 chilometri al 10,1% di pendenza media. I colleghi uomini affronteranno invece un percorso che propone un tratto iniziale pianeggiante di 75,5 km che immetterà i corridori nei tre giri del circuito finale.

FAVORITI

Nella prova maschile i principali candidati alla conquista del titolo sembrano essere lo spagnolo Hector Alvarez, il trio belga Matisse Van Kerckhove, Niels Driesen e Matteo Vanhuffel, il francese Maxime Vezie. L’Italia, priva del capitano designato Scalco, punta sulla forza di un collettivo composto da Michele Bicelli, Roberto Capello, Stefano Masciarelli, Nicolas Milesi, Mattia Negrente e Simone Zanini. Milesi, reduce dall’argento iridato a cronometro, e Negrente potrebbero essere le carte migliori per puntare a una medaglia.

In campo femminile le candidate più accreditate per il successo sembrano essere l’olandese Nienke Vinke, la belga Fleur Moors e la sua connazionale Lore De Schepper e la slovacca, neocampionessa iridata, Viktória Chladoňová. L’Italia affida le proprie speranze al quartetto formato da Eleonora Ciabocco, Chantal Pegolo, Gaia Segato e Giada Silo.

PROGRAMMA EUROPEI CICLISMO 2026

Venerdì 2 ottobre

Ore 09.00 Prova in linea Under 23 donne – Diretta tv su Rai Sport HD

Ore 13.30 Prova in linea Under 23 uomini – Diretta tv su Rai Sport HD

EUROPEI CICLISMO 2026: ITALIANI IN GARA OGGI

Prova in linea Under 23 donne (Eleonora Ciabocco, Chantal Pegolo, Gaia Segato, Giada Silo)

Prova in linea Under 23 uomini (Michele Bicelli, Roberto Capello, Stefano Masciarelli, Nicolas Milesi, Mattia Negrente e Simone Zanini)

DOVE VEDERE GLI EUROPEI DI CICLISMO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 09:45 e dalle 15:35

Diretta streaming: RaiPlay dalle 09:45 e dalle 15:35 ; Discovery Plus e HBO Max dalle 09:48 e dalle 15:37

Diretta live testuale: OA Sport dalle 09:00 e dalle 13:45