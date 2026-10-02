Europei ciclismo 2026, Hector Alvarez attacca in discesa e trionfa tra gli Under 23. Negrente a ridosso del podio

Hector Alvarez ha vinto per distacco la prova in linea maschile Under 23 che ha chiuso il programma della giornata d’apertura dei Campionati Europei di ciclismo su strada 2026 in Slovenia. Il giovane corridore spagnolo si è aggiudicato la medaglia d’oro completando in 3h02:22 il percorso di 141,8 chilometri da Lubiana a Šenčur e confermandosi uno dei prospetti più interessanti della sua generazione.

Il diciannovenne portacolori della Lidl-Trek, reduce da un ottimo Mondiale di Montreal in cui ha raccolto un bronzo a cronometro ed un argento nella corsa in linea, è salito sul gradino più alto del podio agli Europei grazie ad un’azione solitaria partita in contropiede (nel momento in cui il gruppo di testa ha ripreso il tedesco Max Bock) a poco meno di 35 km dalla fine.

Alvarez ha avuto il merito di fare subito il vuoto in discesa, accumulando un margine superiore ai 20″ e presentandosi all’inizio dell’ultimo giro del circuito finale con un vantaggio di 40″ sugli inseguitori. Lo spagnolo classe 2006 è riuscito a resistere fino in fondo, scappando via nuovamente in discesa dopo essere stato raggiunto e tagliando il traguardo 20″ prima del polacco Jan Michal Jackowiak (argento), mentre il belga Niels Driesen ha chiuso in terza piazza a 32″.

Niente medaglia per l’Italia, che ha visto staccarsi il suo capitano dal gruppo dei migliori sull’ultima ascesa di Mozjanca (2.1 km al 10.2% medio) perdendo così la possibilità di centrare il bersaglio grosso in volata. Mattia Negrente ha dominato infatti lo sprint a ranghi ristretti per il quinto posto (a 49″ dal vincitore), dimostrando una buona forma dopo la settima piazza al Mondiale ed il recente successo alla Ruota d’Oro.