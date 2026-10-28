Pallanuoto, si alza il sipario sullo Stage Group di Euro Cup: Posillipo e Savona iniziano la corsa agli ottavi

Sei partite da tirare a tutta con l’intento di conquistare una delle prime due posizioni del proprio raggruppamento e garantirsi così il pass per gli ottavi di finale del secondo torneo continentale per club. Il Circolo Nautico Posillipo e la Rari Nantes Savona iniziano la loro avventura nello Stage Group di Euro Cup.

Nell’incontro valevole per la prima giornata del girone A il Posillipo riceve alla Scandone, fischio di inizio previsto domani alle 20:30, il PVK Budva. I partenopei hanno staccato il pass per la fase a gruppi grazie al secondo posto ottenuto alle spalle del Barcellona nel girone giocato tra le mura amiche a inizio mese.

La truppa allenata da Pino Porzio, per alimentare le proprie ambizioni di qualificazione, non può prescindere dal provare a fare bottino pieno nei tre match interni. Il girone pone le formazioni magiare Honved Budapest e BVSC nei panni di favorite, ma i rossoverdi venderanno cara la pelle per sfruttare al meglio partite che conteranno tantissimo nel percorso di crescita della squadra.

La formazione montenegrina è squadra ostica che nel preliminare di Champions League ha battuto l’AN Brescia dopo i tiri di rigore. Gli ospiti possono contare su un portiere di sicura affidabilità come Dejan Lazovic e sul difensore, anche lui ex Pallanuoto Trieste, Marino Cagalj. I padroni di casa dovranno prestare particolare attenzione al bomber Marko Mrsic e all’ex Savona Bogdan Djurdic.

Nella prima giornata del girone B la Rari Nantes Savona affronta alla Zanelli, fischio di inizio previsto alle ore 18:45, il Primorac Kotor. I liguri hanno staccato il pass per la fase a gruppi grazie al secondo posto conquistato nella pool di Atene alle spalle dell’Apollon Smirne, mentre i montenegrini hanno vinto il girone A a punteggio pieno.

La truppa allenata da Angelini dovrà tenere a bada una rivale che conta su individualità di primo piano come l’attaccante giapponese Yusuke Inaba, l’intramontabile Drasko Brguljan, Duro Radovic e il centroboa serbo Nemanja Ubovic, prelevato in estate dal Vouliagmeni.