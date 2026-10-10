Esordio agevole per Alcaraz a Shanghai. Cerundolo spazzato via in un’ora

Esordio sul velluto per Carlos Alcaraz nell’ATP 1000 di Shanghai. Lo spagnolo, reduce dal successo a Tokyo, ha superato l’argentino Juan Manuel Cerundolo, numero 55 del mondo, in due set con un doppio 6-3 in appena un’ora e sei minuti di gioco. Alcaraz, testa di serie numero due, affronterà al terzo turno il vincente del match tra il belga Zizou Bergs ed il peruviano Ignacio Buse.

Alcaraz ha concluso il match con 8 ace e soprattutto non ha concesso palle break all’avversario. Nessun momento di flessione o di distazione per lo spagnolo, che ha vinto l’86% dei punti quando ha servito la prima. Alcaraz ha messo a segno 24 vincenti contro gli 8 di Cerundolo ed ha anche commesso più errori non forzati (18 contro 13).

Dopo un avvio di partita equilibrato, la svolta nel primo set arriva nel sesto game, quando Alcaraz si procura due palle break. Cerundolo riesce ad annullare la prima, ma non la seconda con lo spagnolo che allunga così sul 4-2. Preso il vantaggio, Alcaraz controlla nei successivi due turni al servizio e chiude sul 6-3.

Il break in apertura di secondo set mette già la parola fine sul match. Cerundolo non ha proprio le armi e le possibilità per mettere in difficoltà Alcaraz, che strappa il servizio all’argentino nel nono gioco, andando a chiudere ancora sul 6-3 e staccando il biglietto per il terzo turno.