Errani/Paolini tornano a giocare insieme! Avversarie e tabellone a Pechino

Torna a formarsi anche sul circuito WTA, dopo aver già giocato la Billie Jean King Cup, la coppia delle campionesse olimpiche Sara Errani e Jasmine Paolini, iscritte al 1000 di Pechino: le azzurre sono accreditate della testa di serie numero 8 ed esordiranno domani, quando si completerà il primo turno ed inizieranno gli ottavi.

La coppia italiana inizierà il proprio cammino contro la ceca Anastasia Dețiuc e la taiwanese Wu Fang-Hsien, ed in caso di successo conoscono già il nome delle avversarie agli ottavi, ovvero la britannica Katie Boulter e l’ucraina Yulia Starodubtseva.

Domani, inoltre, si giocherà anche il match che definirà le eventuali avversarie delle azzurre ai quarti: scenderanno in campo la norvegese Ulrikke Eikeri e la statunitense Quinn Gleason, opposte alla coppia numero 2, formata dalla canadese Gabriela Dabrowski e dalla brasiliana Luisa Stefani.

In semifinale, poi, le italiane potrebbero ritrovare la coppia numero 4, formata dalla statunitense Nicole Melichar-Martinez e dalla spagnola Cristina Bucșa, infine per l’ultimo atto la coppia maggiormente accreditata del torneo è quella composta dalla ceca Katerina Siniakova e dalla cinese Zhang Shuai.