Errani/Paolini proseguono la scalata verso le WTA Finals! Netta vittoria su Danilina/Zhang e semifinale a Wuhan!

Sara Errani e Jasmine Paolini sono in semifinale al WTA 1000 di Wuhan. La coppia azzurra supera con un netto 6-3 6-1 il duo kazako-cinese formato da Anna Danilina e Shuai Zhang: domani giocherà la semifinale contro l’accoppiata formata dall’australiana Storm Hunter e dalla ceca Katerina Siniakova, due che della specialità sono protagoniste assolute da tempo. Questo risultato permette alla coppia detentrice dell’oro olimpico di superare Mihalikova/Nicholls per l’ultimo posto disponibile (ad oggi) alle WTA Finals di Indian Wells.

Pronti via, ed arriva subito il break da parte delle azzurre, che prima vanno sullo 0-40 e poi a 15 impongono la loro iniziale superiorità di gioco. Il turno di servizio di Errani, però, è anche quello del controbreak, anche se in questo caso il problema è più di dettagli e di un dritto di Paolini che, sul deciding point, se ne va. Seguono alcuni game tutto sommato privi di ogni realistia occasione da una parte e dall’altra, poi, sul 4-3, l’attimo fuggente lo colgono le italiane, che ricamano con un punto molto bello partito dalla difesa di Paolini e chiuso con la sua volée vincente. Si arriva così con rapidità al 6-3.

Anche il secondo parziale si apre con un break, di nuovo sul 40 pari e di nuovo con Paolini che va a rendersi protagonista, stavolta facendo sbagliare Danilina con il passante di rovescio. Di fatto da questo momento in poi le due azzurre di problemi veri non ne hanno più, anzi un doppio fallo di Zhang sul 3-1 30-40 le spedisce dritte sul doppio break di vantaggio. Sono paradossalmente di più i brividi quando si tratta di chiudere definitivamente: sul 5-2 Errani/Paolini vanno sul 40-0, cedono tutti e tre i punti che potrebbero chiudere la discussione, ma il deciding point vede Zhang far volare via il dritto.

Si tratta della seconda semifinale 1000 in coppia quest’anno per Errani/Paolini, che in un’ora e 8 minuti hanno un rapporto vincenti-errori gratuiti pari a 1.27 con 11 soli gratuiti commessi dalla coppia. Il traguardo più importante, però, è quello che potrebbe iniziare ad arrivare con questo successo, e che tratta di un inseguimento alla California.