Errani/Paolini piegano Muhammad/Zhang e si giocheranno le WTA Finals in semifinale!

Il sogno Finals continua. Nei quarti di finale del torneo WTA di Tokyo Sara Errani e Jasmine Paolini piegano l’americana Asia Muhammad e la cinese Shuai Zhang 6-3 6-4 in un ‘ora e quindici minuti. Le due azzurre staccano il pass per la semifinale di domani, turno in cui sfideranno la slovacca Mihailikova e la britannica Nicholls in un autentico spareggio con vista su Indian Wells.

Le due azzurre difendono a zero il servizio di apertura. Le avversaria replicano con l’immediato 1-1 e timbrano il break del 2-1 al deciding point. La risposta italiana arriva fulminea con il break del 2-2 sancito dalla volée vincente di Errani. La frazione si risolve nel finale: Errani e Paolini approfittano dell’errore di Zhang per operare il break del 5-3 e chiudono 6-3 grazie al puntuale intervento sotto rete della giocatrice bolognese.

Il duo tricolore continua a spingere e strappa il servizio alle avversarie per il 2-1 con la risposta vincente di Errani, ma la veemente reazione della cinese e dell’americana si concretizza nel break a zero del 2-2. La svolta arriva nel settimo gioco quando la risposta di Paolini propizia l’errore di Muhammad per il break del 4-3. Errani e Paolini allungano 5-3 con la chiusura a rete dell’emiliana e, dopo aver mancato match point, sfruttano la seconda opportunità per siglare il 6-4 sulla risposta lunga della statunitense.

Le due azzurre chiudono la partita senza ace, non commettono doppi falli e servono l’87% di prime. Errani e Paolini vincono il 65% di punti sulla prima e il 71% di punti quando si affidano alla seconda di servizio. La coppia italiana si aggiudica il computo complessivo dei punti con un perentorio 59-47.