Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholls, WTA Wuhan 2026: orario, tv, programma, streaming

Jasmine Paolini e Sara Errani sono tornate a giocare insieme dopo svariati mesi di assenza dal panorama del doppio, riuscendo a imporsi con disinvoltura al primo turno del torneo WTA 1000 di Wuhan: 6-4, 6-2 contro il binomio composto dalla canadese Fernandez e dall’australiana Gibson. Le azzurre si sono qualificate agli ottavi di finale sul cemento della località cinese, dove se la dovranno vedere contro la coppia composta dalla britannica Olivia Nicholls e dalla slovacca Tereza Mihalikova.

L’appuntamento è per mercoledì 14 ottobre: sarà il quarto incontro di giornata a partire dalle ore 5.00 sul Court 2 e non incomincerà prima delle ore 09.00 italiane. Il programma di giornata sarà aperto da Kartal-Bencic, poi a seguire ci sarà spazio per Jovic-Yastremska e Tjen-Snigur. Toccherà poi alle azzurre, ma tenendo conto del “riposo ragionevole”: Paolini dovrà rifiatare dall’impegno in singolare (contro Bartunkova nel secondo match dalle ore 05.00 sul Court 1), non si inizierà comunque prima delle ore 09.00.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Errani/Paolini-Mihalikova/Nicholls, incontro valido per il secondo turno del WTA 1000 di Wuhan. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Tennis (canale 203); prevista la diretta streaming su supertennis.tv, Sky Go, NOW, SuperTennis+; garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Cina sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO PAOLINI/ERRANI-MIHALIKOVA/NICHOLLS, WTA WUHAN

Mercoledì 14 ottobre

Quarto match dalle ore 05.00 e non prima delle ore 09.00 Jasmine Paolini/Sara Errani vs Olivia Nicholls/Tereza Mihalikova – Diretta tv su Super Tennis, Sky Sport Tennis

In precedenza, a partire dalla ore 05.00 sul Court 2, si giocheranno Kartal-Bencic, Jovic-Yastremska e Tjen-Snigur. Al termine, non prima delle ore 15.00 e concedendo il “riposo ragionevole” a Paolini (impegnata in singolare, secondo match dalle ore 05.00), toccherà alle azzurre.

PROGRAMMA PAOLINI/ERRANI-MIHALIKOVA/NICHOLLS: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Super Tennis, gratis e in chiaro; Sky Sport Tennis (canale 203), per gli abbonati.

Diretta streaming: supertennis.tv, gratis; Sky Go, NOW, SuperTennis+, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.