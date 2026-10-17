Errani/Paolini in corsa per le WTA Finals: il ko a Wuhan complica la missione, la classifica e i prossimi passi

Sara Errani e Jasmine Paolini non sono riuscite a concretizzare cinque match point consecutivi e sette occasione complessive per vincere la semifinale del torneo WTA 1000 di Wuhan, venendo rimontate e sconfitte nel decisivo super tie-break dalla coppia composta da Hunter e Siniakova. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 erano vicine al raggiungimento dell’atto conclusivo sul cemento cinese, ma si sono fermate sul più bello e non avranno la possibilità di sfidare Dabrowski/Stefani nel match che metterà in palio il trofeo.

Le azzurre speravano di conquistare punti importanti nella corsa alle WTA Finals, il torneo riservato alle otto migliori coppie dell’annata agonistica, ma la battuta d’arresto subita contro il binomio ceco-australiano ha un po’ complicato i piani. Sara Errani e Jasmine Paolini restano al nono posto nella WTA Race con 2.417 punti e al momento sarebbero l’ultima coppia ammessa alle Finals, in virtù dell’annunciato forfait di Aleksandra Krunic e Anna Danilina.

Hanno già staccato il pass Townsen/Siniakovsa (8.370), Dabrowski/Stefani (8.285), Mladenovic/Guo (3.782), Melichar-Martinez/Bucsa (3.427) e Zhang/Mertens (3.018), mentre sono molto vicine a completare la missione Su-wei Hsieh/Ostapenko (3.329) e Schuurs/Perez (3.141). Le azzurre si trovano in vantaggio nei confronti di Nicholls/Mihalikova (2.386), Aoyama/Liang (2.220), Eikeri/Gleason (2.181) e Routliffe/Sutjiadi (2.166).

I tornei WTA 500 di Ningbo (19-25 ottobre) e Tokyo (26 ottobre-1 novembre) definiranno quali saranno le ultime coppie qualificate alle WTA Finals, che andranno in scena sul cemento di Indian Wells dall’8 al 15 novembre.

RACE WTA DOPPIO AL 17 OTTOBRE