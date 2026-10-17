Errani/Paolini-Hunter/Siniakova oggi in tv, WTA Wuhan 2026: orario semifinale e streaming

Sogni di finale a Wuhan per Sara Errani e Jasmine Paolini. Tra la coppia azzurra e l’ultimo atto, però, c’è da superare l’accoppiata che nel 2025 vinse proprio questo torneo, quella formata dall’australiana Storm Hunter e dalla ceca Katerina Siniakova, le numero 3 del seeding. Un confronto, peraltro, che ha molti crismi della scena al top del doppio, e per questo da vedere.

LA DIRETTA LIVE DI ERRANI/PAOLINI-HUNTER/SINIAKOVA (2° MATCH DALLE 12.30)

Si giocherà proprio alla fine del programma, e non potrebbe essere altrimenti, visto che ieri Errani/Paolini hanno concluso il loro match proprio alla fine di quanto previsto al venerdì. Si tratta della loro seconda semifinale assieme nel 2026, poi sono arrivati i problemi di Jasmine, mentre Sara ha fatto risultati importanti in particolare con Nicole Melichar-Martinez. Ora il doppio già detentore del titolo olimpico cerca un’altra finale e un altro passo d’avvicinamento a quello che può essere l’obiettivo delle WTA Finals.

Il match tra Sara Errani/Jasmine Paolini e Storm Hunter/Katerina Siniakova si giocherà oggi come ultimo match sul campo centrale di Wuhan. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su SuperTennis (in chiaro e 212 Sky), nonché su Sky Sport Max (206) e in diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTennis+ e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

PROGRAMMA WTA WUHAN 2026 OGGI

Sabato 17 ottobre

Dongfeng Voyah Centre Court

Ore 9:00 Dabrowski (CAN)/Stefani (BRA) [1]-Bucsa (ESP)/Melichar-Martinez (USA) [5]

NP Ore 11:00 Kartal (GBR)-Ostapenko (LAT)

NP Ore 12:30 Swiatek (POL) [7]-Chwalinska (POL) [16]

A seguire Errani (ITA)/Paolini (ITA) [8]-Hunter (AUS)/Siniakova (CZE) [3] – Diretta tv su SuperTennis (in chiaro e 212 Sky), Sky Sport Max (206)

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-HUNTER/SINIAKOVA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis (in chiaro e 212 Sky), Sky Sport Max (206)

Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTennis+ e sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport