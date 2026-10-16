Errani/Paolini guadagnano un’altra posizione nella Race! Corsa sfrenata a Wuhan, caccia alle WTA Finals

Una vittoria dal peso specifico importante. Jasmine Paolini e Sara Errani si sono imposte nei quarti di finale del torneo di doppio del WTA 1000 di Wuhan. Sul cemento cinese, le azzurre, campionesse olimpiche, hanno affrontato la kazaka Anna Danilina e la cinese Zhang Shuai.

La vittoria delle italiane è stata netta e convincente: Sarita e Jasmine si sono imposte con il punteggio di 6-3, 6-2. Un successo importante ai fini della qualificazione alle WTA Finals. Grazie a questa affermazione, Errani e Paolini hanno guadagnato le semifinali dell’evento asiatico e una posizione rispetto all’ultimo aggiornamento della classifica, scavalcando la coppia formata da Tereza Mihalikova e Olivia Nicholls. Le italiane occuperebbero attualmente il nono posto, risultando virtualmente qualificate.

Perché? A seguito del forfait di Danilina e Krunić, Paolini ed Errani si trovano virtualmente all’ultimo posto utile per la qualificazione al torneo di fine anno e possono puntare a migliorare ulteriormente la propria posizione, conquistando altri punti. Se le azzurre dovessero raggiungere la finale, salirebbero a quota 2.676 punti; in caso di vittoria, arriverebbero a 3.026, scavalcando in quest’ultimo caso la coppia formata dalla belga Elise Mertens e dalla cinese Zhang Shuai.

La corsa, però, non si esaurirà qui. Nelle prossime settimane saranno determinanti anche i WTA 500 di Ningbo e Tokyo, ultimi appuntamenti utili per accumulare punti prima della chiusura del periodo di qualificazione. In questo scenario, ogni risultato può modificare gli equilibri e rendere ancora più incerta la lotta per gli ultimi posti disponibili.

RACE WTA DOPPIO AL 15 OTTOBRE