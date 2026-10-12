Errani/Paolini-Fernandez/Gibson, WTA Wuhan 2026: orario, tv, programma, streaming

Sara Errani e Jasmine Paolini tornano in azione dopo aver centrato i quarti a Pechino e affronteranno domani la coppia composta dalla canadese Leylah Fernandez e dall’australiana Talia Gibson in occasione del primo turno del tabellone di doppio al WTA 1000 di Wuhan 2026, torneo in programma questa settimana sui campi in cemento dell’Optics Valley International Tennis Centre nel capoluogo della provincia cinese di Hubei.

Le campionesse olimpiche in carica della specialità puntano in alto a Wuhan per effettuare uno step decisivo verso la qualificazione alle WTA Finals di Indian Wells, ma servirà un grande risultato nel torneo cinese per risalire la Race e agguantare l’ultimo pass disponibile. In caso di vittoria, Errani e Paolini troverebbero agli ottavi Mihalikova/Nicholls.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Errani/Paolini-Fernandez/Gibson, primo turno del WTA 1000 di Wuhan. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport (palinsesto ancora da definire) e SuperTennis; in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTennis+, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ERRANI/PAOLINI-FERNANDEZ/GIBSON WTA WUHAN 2026

Martedì 13 ottobre

Court 4 – Inizio alle ore 5.00

Stollar/Wu vs Routliffe/Sutjiadi

A seguire

Sara Errani/Jasmine Paolini vs Leylah Fernandez/Talia Gibson – Diretta tv su SuperTennis e Sky Sport

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-FERNANDEZ/GIBSON WTA WUHAN 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, Sky Sport.

Diretta streaming: SuperTennis+, supertennis.tv, Sky Go, NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.