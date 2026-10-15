Errani/Paolini-Danilina/Zhang, WTA Wuhan 2026: orario, tv, programma, streaming

Sara Errani e Jasmine Paolini tornano in campo venerdì 16 ottobre, con l’obiettivo di conquistare un posto nelle semifinali del Wuhan Open 2026 del doppio. Il quarto di finale è in programma come ultima sfida del programma sul Dongfeng Voyah Center Court, dove le azzurre, teste di serie numero 8, affronteranno la kazaka Anna Danilina e la cinese Shuai Zhang, seconde favorite del tabellone.

Per la coppia italiana si tratta di un appuntamento importante, non soltanto per il prestigio del torneo WTA 1000 cinese, ma anche per le prospettive legate alla stagione di doppio. Errani e Paolini arrivano all’incontro con rinnovata fiducia, dopo aver dimostrato carattere e capacità di reazione nel turno precedente. La vittoria in rimonta contro la slovacca Tereza Mihalikova e la britannica Olivia Nicholls, superate con il punteggio di 4-6, 6-2, 10-5, ha confermato la solidità delle azzurre nei momenti decisivi, permettendo loro di proseguire il cammino nel torneo.

Il successo ha avuto ricadute positive anche sulla corsa stagionale: grazie al risultato ottenuto a Wuhan, la coppia italiana è salita al decimo posto nella Race per le WTA Finals, mantenendo vive le speranze di qualificazione. Un obiettivo che aggiunge ulteriore peso a una sfida nella quale ogni vittoria può rivelarsi determinante per consolidare la posizione in classifica e alimentare le ambizioni di fine stagione.

Per Jasmine Paolini, inoltre, il doppio rappresenta un’occasione per voltare pagina dopo l’eliminazione dal torneo di singolare per mano della britannica Sonay Kartal. La possibilità di ripartire insieme a Errani offre all’azzurra l’opportunità di ritrovare immediatamente ritmo e fiducia, facendo leva sull’intesa costruita con la compagna e su un gioco che ha già prodotto risultati di assoluto rilievo, fino al titolo olimpico conquistato insieme.

L’ostacolo, tuttavia, è di quelli impegnativi. Danilina e Zhang occupano la seconda posizione nel seeding e si presentano ai quarti come una delle coppie più accreditate per la vittoria finale.

La partita di Errani/Paolini contro Danilina/Zhang, valida per i quarti di finale del doppio del WTA1000 di Wuhan, andrà in scena venerdì 16 ottobre. Le azzurre giocherano sul Dongfeng Voyah Center Court e sarà l’ultimo match, in un programma che inizierà a partire dalle ore 05:00 italiane. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport (canale da definire), SuperTennis HD; in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv, SuperTennis+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ERRANI/PAOLINI-DANILINA/ZHANG WTA WUHAN 2026

Venerdì 16 ottobre

DONGFENG VOYAH CENTER COURT – Inizio alle 05:00 italiane

[11] Diana vs Shnaider vs Jelena Ostapenko LAT

A seguire e non prima delle 06:30

[5] Elina Svitolina UKR vs Sonay Kartal GBR

A seguire

[16] Maja Chwalinska POL vs Maria Sakkari GRE

A seguire non prima delle 13:00 italiane

A. Li o J. Tjen vs [7] Iga Swiatek POL

A seguire

[8] Sara Errani ITA / Jasmine Paolini ITA vs [2] Anna Danilina KAZ / Shuai Zhang CHN – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire), SuperTennis HD.

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-DANILINA/ZHANG WTA WUHAN 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale da definire); SuperTennis HD

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennis+, SkyGo e NOW.

Diretta testuale: OA Sport