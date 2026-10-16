Errani/Paolini-Danilina/Zhang oggi in tv, WTA Wuhan 2026: orario, canale in chiaro, streaming

Continua la vera e propria corsa alle WTA Finals di Sara Errani e Jasmine Paolini. Dopo aver saltato quasi metà della stagione come coppia in quanto tale, le due azzurre cercano di arraffare uno degli ultimi posti e per farlo il tempo non è tanto, ma c’è ancora. E, nei quarti di Wuhan, dall’altra parte della rete ci sono Anna Danilina e Shuai Zhang.

La kazaka ha dovuto trovare una nuova compagna dopo che Aleksandra Krunic si è rotta il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, fatto che ha obbligato la serba a chiudere la stagione con gli US Open. Ha trovato Shuai Zhang, e con la cinese non è assolutamente un brutto affare, dato che porta esperienza e tre Slam all’attivo. Per Errani/Paolini questo può essere un momento davvero importante, e ancor più per la toscana che avrà senz’altro voglia di rivalsa dopo il brutto match contro Sonay Kartal nel torneo di singolare.

Il match tra Sara Errani/Jasmine Paolini e Anna Danilina/Shuai Zhang si giocherà oggi come ultimo match sul campo centrale di Wuhan, nonché come secondo della sessione serale che parte alle ore 13:00 italiane. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su SuperTennis (in chiaro e 212 Sky), nonché su Sky Sport Uno (201) e in diretta streaming su SkyGo, Now, SuperTennis+ e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA ERRANI/PAOLINI-DANILINA ZHANG, WTA WUHAN 2026 OGGI

Venerdì 16 ottobre

Dongfeng Voyah Centre Court

Sessione diurna

Ore 5:00 Shnaider [11]-Ostapenko (LAT)

NP Ore 6:30 Svitolina (UKR) [5]-Kartal (GBR) [PR]

A seguire Chwalinska (POL) [16]-Sakkari (GRE)



Sessione serale

NP Ore 13:00 Li (USA)-Swiatek (POL) [7]

A seguire Errani (ITA)/Paolini (ITA) [8]-Danilina (KAZ)/Zhang (CHN) [2] – Diretta tv su SuperTennis (in chiaro e 212 Sky), Sky Sport Uno (201)

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-DANILINA/ZHANG: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis (in chiaro e 212 Sky), Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTennis+ e sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport