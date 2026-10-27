Errani/Paolini-Danilina/Jiang, WTA Tokyo 2026: orario, tv, programma, streaming

Sara Errani e Jasmine Paolini sono pronte ad affrontare l’ultimo ostacolo che le separa dalla terza qualificazione consecutiva alle WTA Finals di doppio. Le campionesse olimpiche in carica della specialità scenderanno in campo mercoledì 28 ottobre per sfidare la kazaka Anna Danilina e la cinese Xinyu Jiang al primo turno del WTA 500 di Tokyo 2026.

La coppia azzurra è in piena corsa per volare a Indian Wells, ma servirà un ultimo sforzo sui campi in cemento dell’Ariake Coliseum per raggiungere l’obiettivo del pass per il Master di fine stagione. Sara e Jasmine sono consapevoli che una sconfitta immediata in Giappone le escluderebbe automaticamente dalle Finals, quindi si preannuncia una partita molto difficile per le nostre portacolori soprattutto a livello psicologico.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Errani/Paolini-Danilina/Jiang, primo turno del WTA 500 di Tokyo. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis e SuperTennis; in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTennis+, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ERRANI/PAOLINI-DANILINA/JIANG WTA TOKYO 2026

Mercoledì 28 ottobre

Show Court – Inizio alle ore 3.00

Dabrowski/Stefani vs coppia da definire

A seguire, ma non prima delle 5.00

Sara Errani/Jasmine Paolini vs Anna Danilina/Xinyu Jiang – Diretta tv su SuperTennis e Sky Sport

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-DANILINA/JIANG WTA TOKYO 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis, Sky Sport Tennis.

Diretta streaming: SuperTennis+, supertennis.tv, Sky Go, NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.