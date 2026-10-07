Errani/Paolini-Dabrowski/Stefani, WTA Pechino 2026: orario, tv, programma, streaming

Sara Errani e Jasmine Paolini vogliono arrivare fino in fondo nel primo torneo di doppio giocato insieme da oltre tre mesi a questa parte (escludendo quindi la recente parentesi alle Finals di BJK Cup) e torneranno in campo domani per affrontare Gabriela Dabrowski e Luisa Stefani in occasione dei quarti di finale del WTA 1000 di Pechino 2026.

Le campionesse olimpiche in carica della specialità hanno cominciato la settimana con due vittorie convincenti senza concedere neanche un set e a questo punto mettono nel mirino il bersaglio grosso, pur dovendo sfidare ai quarti la coppia n.2 del seeding formata da due doppiste pure come la brasiliana Stefani (n.3 al mondo) e la canadese Dabrowski (n.4).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Errani/Paolini-Dabrowski/Stefani, quarto di finale di doppio del WTA 1000 di Pechino. L’incontro verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport e SuperTennis; in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTennis+, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ERRANI/PAOLINI-DABROWSKI-STEFANI WTA PECHINO 2026

Giovedì 8 ottobre

Centre Court – Inizio alle ore 7.00

Perez/Schhurs vs Mertens/Shnaider

A seguire, ma non prima delle 9.00

K. Muchova vs N. Bartunkova

A seguire, ma non prima delle 13.00

E. Alexandrova vs M. Andreeva

A seguire

Sara Errani/Jasmine Paolini vs Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani – Diretta tv su SuperTennis e Sky Sport

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-DABROWSKI/STEFANI WTA PECHINO 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: SuperTennis.

Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTennis+, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.