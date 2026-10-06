Errani/Paolini-Boulter/Starodubtseva, WTA Pechino 2026: orario, tv, programma, streaming

Lo scoglio del ritorno in campo è stato superato con l’agevole vittoria ottenuta al debutto, adesso è il momento di voltare pagina, alzare il livello della tensione agonistica e continuare la propria corsa. Nell’incontro valevole per gli ottavi di finale del tabellone di doppio del torneo WTA di Pechino Sara Errani e Jasmine Paolini affrontano la britannica Katie Boulter e l’ucraina Yulia Staroodutseva. Il match aprirà il programma del Campo Lotus e inizierà alle 07:00 italiane.

Le due campionesse azzurre, che non giocavano insieme dal torneo di Eastbourne, hanno superato di slancio la prova del debutto contro il tandem formato dalla ceca Anastasia Dețiuc e dalla taiwanese Wu Fang-Hsien. Cresce il livello della sfida, ma l’obiettivo non può che essere l’approdo ai quarti di finale.

Le titolari della testa di serie numero otto, in caso di vittoria, affronterebbero infatti l’impegnativo esame contro la canadese Gabriela Dabrowski e la brasiliana Luisa Stefani, titolari della testa di serie numero due e reduci dalla semifinale agli US Open.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Errani/Paolini-Boulter/Starodubtseva, valevole per gli ottavi di finale del WTA 1000 di Pechino. Il match verrà trasmesso integralmente in diretta tv su Sky Sport Max e SuperTennis; in diretta streaming su Sky Go, NOW, SuperTennis + e sito di Supertennis; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ERRANI/PAOLINI-BOULTER/STARODUBTSEVA WTA PECHINO 2026

Mercoledì 7 ottobre

Stadium Lotus – Inizio alle ore 07.00

Errani/Paolini (ITA) [8] vs Boulter/Starodubtseva (GBR/UKR)

A seguire

Siniakova/Zhang (CZE/CHN) [1] vs Batunkova/Chwalinska (CZE/POL)

Non prima delle 13.00

Mertens/Shnaider (BEL) [6] vs Mikhailova/Nichols (SVK/GBR)

PROGRAMMA ERRANI/PAOLINI-BOULTER/STARODUBTSEVA WTA PECHINO 2026: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max; SuperTennis

Diretta streaming: Sky Go, NOW, SuperTennis + e sito di SuperTennis

Diretta Live testuale: OA Sport.