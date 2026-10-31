Errani/Paolini alle WTA Finals per il terzo anno di fila: chi affronteranno e fasce dei gironi

Sara Errani e Jasmine Paolini, raggiungendo l’ultimo atto a Tokyo hanno conquistato l’aritmetica qualificazione per le WTA Finals 2026 di Indian Wells, staccando l’ultimo pass ancora a disposizione: per la coppia italiana si tratta della seconda finale raggiunta in stagione dopo quella di Miami.

Le azzurre parteciperanno per il terzo anno consecutivo alle Finals di fine stagione: il sorteggio dei gironi si terrà martedì 3 novembre. Errani e Paolini saranno inserite in quarta fascia con la testa di serie numero 8, la più alta, ma potranno lottare ancora una volta per il trofeo “Martina Navratilova”.

Le altre sette coppie qulificate sono Taylor Townsend/Katerina Siniakova, Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani, Guo Hanyu/Kristina Mladenovic, Cristina Bucsa/Nicole Melichar-Martinez, Hsieh Su-Wei/Jelena Ostapenko, Ellen Perez/Demi Schuurs ed Elise Mertens/Zhang Shuai.

In stagione Errani e Paolini hanno raggiunto la finale nel 1000 di Miami e nel 500 di Tokyo (ed in Giappone domani avranno la possibilità di alzare il trofeo al cielo), e le semifinali nei 1000 a Indian Wells, a Doha ed a Wuhan, centrando così la qualificazione all’ultimo torneo dell’anno.

Le otto coppie qualificate saranno divise in due gironi: le quattro fasce sono determinate dalla Race WTA e in ogni girone sarà presente una coppia per ogni fascia di merito. Le prime due classificate di ciascun girone avranno accesso alle semifinali e le due vincenti si contenderanno il titolo.

FASCE SORTEGGIO WTA FINALS DOPPIO 2026

Prima fascia: Gabriela Dabrowski/Luisa Stefani (1), Taylor Townsend/Katerina Siniakova (2).

Seconda fascia: Guo Hanyu/Kristina Mladenovic (3), Cristina Bucsa/Nicole Melichar-Martinez (4).

Terza fascia: Hsieh Su-Wei/Jelena Ostapenko (5), Ellen Perez/Demi Schuurs (6).

Quarta fascia: Elise Mertens/Zhang Shuai (7), Sara Errani/Jasmine Paolini (8).