Errani/Paolini al momento fuori da Indian Wells: serve una grande rimonta per le WTA Finals di doppio

Alla vigilia dei quarti di finale del WTA 1000 di Pechino inizia a delinearsi la corsa alle Finals 2026 in doppio: oltre al torneo in corso all’appello mancano soltanto il 1000 di Wuhan ed i 500 di Ningbo e Tokyo, per un massimo di 2000 punti ancora da assegnare, oltre ai 785 ancora in palio in Cina.

Le WTA Finals 2026, in programma ad Indian Wells, infatti, si disputeranno dall’8 al 15 novembre: Sara Errani e Jasmine Paolini sono tornate a giocare assieme sul circuito maggiore dopo la Billie Jean King Cup, ed ora cercano una difficile rimonta per disputare l’ultimo torneo stagionale.

Le azzurre, infatti, sono al 13° posto della classifica che raccoglie i risultati ottenute dalle coppie nella stagione in corso, e devono aspirare a rientrare tra le prime otto per volare in California: il ritardo di Sara Errani e Jasmine Paolini è di circa 1000 punti dall’ottava posizione, quindi non sarà facile la rimonta.

Per riuscire in quella che appare una vera e propria impresa sportiva, le azzurre dovranno arrivare in fondo in almeno uno dei due tornei tra Pechino e Wuhan, e poi magari sperare in qualche incrocio favorevole: già nell’incontro odierno dei quarti a Pechino saranno in palio 175 punti pesanti.

RACE WTA DOPPIO AL 7 OTTOBRE

1 SINIAKOVA, KATERINA / TOWNSEND, TAYLOR 8370

2 DABROWSKI, GABRIELA / STEFANI, LUISA 6958

3 DANILINA, ANNA / KRUNIC, ALEKSANDRA 5638

4 GUO, HANYU / MLADENOVIC, KRISTINA 3566

5 PEREZ, ELLEN / SCHUURS, DEMI 3250

6 HSIEH, SU-WEI / OSTAPENKO, JELENA 3113

7 BUCSA, CRISTINA / MELICHAR-MARTINEZ, NICOLE 3037

8 MERTENS, ELISE / ZHANG, SHUAI 3018

9 MIHALIKOVA, TEREZA / NICHOLLS, OLIVIA 2275

10 AOYAMA, SHUKO / LIANG, EN-SHUO 2209

11 EIKERI, ULRIKKE / GLEASON, QUINN 2070

12 SIEGEMUND, LAURA / ZVONAREVA, VERA 2068

13 ERRANI, SARA / PAOLINI, JASMINE 2026

14 ROUTLIFFE, ERIN / SUTJIADI, ALDILA 1980

15 SINIAKOVA, KATERINA / ZHANG, SHUAI 1715