Equitazione
Equitazione, tutti i convocati dell’Italia per Fiercavalli: ci sono i “Big” azzurri. Attenzioni anche su Greta Lepratti
L’appuntamento con Fieracavalli 2026 è sempre più vicino. Lo show equestre che andrà in scena a Verona dal 5 all’8 novembre prossimi ospiterà al suo interno varie gare di salto ostacoli nel fine settimana in Veneto, fra cui anche l’attesissimo contest che rientra nel calendario della FEI Jumping World Cup 2026-2027.
A tal proposito lo staff tecnico federale, guidato da Stefano Cesaretto, aveva diramato una prima lista di convocati con tutti i “Big” azzurri che avrebbero partecipato al Gran Premio: da Piergiorgio Bucci a Roberto Previtali, passando Emanuele Camilli, Giacomo Casadei, Emanuele Gaudiano e Giulia Martinengo Marquet.
Oltre a questo elenco, la FISE ha reso note le scelte integrali per Fieracavalli 2026, fra cavalieri e amazzoni con accesso diretto al Gran Premio, tramite qualifica a e senza accesso. Nella serie di nomi inseriti, attenzione a quello della giovane Greta Lepratti, che peraltro è in nomination per i FEI Awards 2026 all’interno della categoria “Rising Star”. Di seguito tutti i convocati dell’Italia per la 128esima edizione di Fiercavalli:
(con accesso diretto al Gran Premio)
Piergiorgio Bucci
Emanuele Camilli
Giacomo Casadei
Emanuele Gaudiano
Giulia Martinengo Marquet
Riccardo Pisani
Roberto Previtali
(con accesso al Gran Premio tramite qualifica)
Federico Ciriesi
Paolo Paini
(senza accesso al Gran Premio)
Greta Lepratti
Alberto Zorzi
Prenderanno inoltre parte al CSI5*-W, a seguito di richiesta del Comitato Organizzatore e autorizzazione del Tecnico Federale questi atleti:
(con accesso al Gran Premio tramite qualifica)
Guido Grimaldi
Sofia Manzetti
Cristian Marini
Clara Pezzoli
(senza accesso al Gran Premio)
Luca Coata
Francesco Turturiello
Matteo Checchi
Elisa Chimirri
Riccardo Andreis