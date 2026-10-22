Equitazione, tutti i convocati dell’Italia per Fiercavalli: ci sono i “Big” azzurri. Attenzioni anche su Greta Lepratti

L’appuntamento con Fieracavalli 2026 è sempre più vicino. Lo show equestre che andrà in scena a Verona dal 5 all’8 novembre prossimi ospiterà al suo interno varie gare di salto ostacoli nel fine settimana in Veneto, fra cui anche l’attesissimo contest che rientra nel calendario della FEI Jumping World Cup 2026-2027.

A tal proposito lo staff tecnico federale, guidato da Stefano Cesaretto, aveva diramato una prima lista di convocati con tutti i “Big” azzurri che avrebbero partecipato al Gran Premio: da Piergiorgio Bucci a Roberto Previtali, passando Emanuele Camilli, Giacomo Casadei, Emanuele Gaudiano e Giulia Martinengo Marquet.

Oltre a questo elenco, la FISE ha reso note le scelte integrali per Fieracavalli 2026, fra cavalieri e amazzoni con accesso diretto al Gran Premio, tramite qualifica a e senza accesso. Nella serie di nomi inseriti, attenzione a quello della giovane Greta Lepratti, che peraltro è in nomination per i FEI Awards 2026 all’interno della categoria “Rising Star”. Di seguito tutti i convocati dell’Italia per la 128esima edizione di Fiercavalli:

(con accesso diretto al Gran Premio)

Piergiorgio Bucci

Emanuele Camilli

Giacomo Casadei

Emanuele Gaudiano

Giulia Martinengo Marquet

Riccardo Pisani

Roberto Previtali

(con accesso al Gran Premio tramite qualifica)

Federico Ciriesi

Paolo Paini

(senza accesso al Gran Premio)

Greta Lepratti

Alberto Zorzi

Prenderanno inoltre parte al CSI5*-W, a seguito di richiesta del Comitato Organizzatore e autorizzazione del Tecnico Federale questi atleti:

(con accesso al Gran Premio tramite qualifica)

Guido Grimaldi

Sofia Manzetti

Cristian Marini

Clara Pezzoli

(senza accesso al Gran Premio)

Luca Coata

Francesco Turturiello

Matteo Checchi

Elisa Chimirri

Riccardo Andreis