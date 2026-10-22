Equitazione: Riesenbeck International a segno al Cairo nella Global Champions League

La penultima tappa della regular season della Global Champions League 2026 vede, al Cairo, l’acuto dei primi in classifica: i Riesenbeck International, che si impongono sul tracciato egiziano al termine di un contest ricco di emozioni.

Il team di matrice tedesca, formato da Maximilian Weishaupt (Zucchero HV) e Marco Kutscher (Pikeur Lemar NRW), ha chiuso la sua performance col crono di 142.64, ma soprattutto senza alcun errore. Una prestazione clamorosa che gli ha consentito di precedere gli Istanbul Warriors, secondi a 136.01 ma con 4 penalità, e i Prague Lions, terzi a 141.73 anche loro con 4 penalità.

In sesta posizione invece i Basel Cosmopolitans di Emanuele Camilli (insieme al suo Chacareno PS), nona piazza i Ryad Knights di Emanuele Gaudiano (su Chabrello PS), 17esima casella per i Rome Gladiators di Guido Grimaldi.

La classifica generale della Global Champions League 2026 vede i Riesenbeck International in testa a 297 punti, alle loro spalle gli Istanbul Warriors con 247 punti, terzi i New York Empire a 221 (oggi 16esimi).

Sabato invece, vi sarà spazio per la gara individuale del Global Champions Tour.