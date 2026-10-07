Equitazione, Piergiorgio Bucci si è infortunato. Come sta il leader azzurro del salto ostacoli?

Dopo un 2026 clamoroso per qualità e quantità di risultati, Piergiorgio Bucci – leader del salto ostacoli italiano – è costretto a fermarsi per un infortunio occorsogli nelle ultime settimane dopo una caduta a cavallo.

Stabilire un periodo di recupero e di successivo rientro all’attività al momento non è possibile, ma nei prossimi giorni l’aquilano sarà sottoposto a visite specialistiche per capire come improntare il suo successivo percorso medico e fisico. Bucci, come riporta Cavallo Magazine, “ha due fratture, un edema osseo e un versamento articolare al piede sinistro”.

E’ certo che non sarà fra i cavalieri del Global Champions Tour a Roma, che si correrà nel prossimo fine settimana, e purtroppo questo comporterà anche una decrescita sensibile nel ranking mondiale (era attualmente 11esimo dopo essere stato addirittura 7° dopo i Mondiali 2026 chiusi al 4° posto a livello individuale e con la qualificazione dell’Italia alle Olimpiadi 2028).

Quando si è fatto male Piergiorgio Bucci? Durante la tappa di chiusura della stagione regolare della League of Nations, a St. Tropez lo scorso 20 settembre in Francia. L’azzurro, che montava Pallieter vd N.Ranch, è incappato in una caduta che sembrava però non aver portato a nessun tipo di danno, se non a quella del ritiro personale dal concorso.

Bucci si è poi ripresentato in gara a Barcellona, per le Finals della League of Nations (dove l’Italia ha chiuso al quinto posto, lo scorso 4 ottobre), questa volta montando Hantano. La menomazione si è “fatta sentire” e anche in questo caso è arrivato il ritiro. Un qualcosa che ha portato l’esperto cavaliere ha sottoporsi a degli esami che hanno evidenziato quanto detto sopra. La buona notizia, se cosi si può dire, è che le fratture riportate non sono scomposte e per questo non sarà necessaria un’operazione chirurgica.