Equitazione: Max Kühner inaugura a Oslo la stagione della Jumping World Cup 2026-2027

La stagione 2026-2027 della FEI Jumping World Cup (Western European League) di salto ostacoli si è ufficialmente aperta, con la tappa d’avvio che si è conclusa pochi minuti fa a Oslo. Nella capitale norvegese si è tenuto un concorso molto atteso che ha regalato spettacolo al pubblico presente.

A vincere è stato l’austriaco Max Kühner che, in sella a EIC Up Too Jacco Blue, ha trovato un doppio percorso netto facendo segnare al jump off il crono di 40.52.

Un tempo che ha consentito all’esperto cavaliere, numero 26 del ranking mondiale, di andare a precedere l’olandese Harrie Smolders, secondo a 41.51 (montante Monaco), e lo svizzero Martin Fuchs, terzo a 41.53 insieme al suo cavallo Fortjump du Beaumenil, in un podio di assoluto livello.

In casa Italia, invece, vi è da registrare il buon 20esimo posto di Francesco Ciriesi: l’azzurro, con Quantasy della Caccia, ha coperto il percorso nella prima manche in 71.91 secondi andando a incappare però in un errore che gli è costato 4 penalità.

Prossima tappa del circuito a Lione, nella gara che si terrà in Francia dal 27 ottobre al 1° novembre.