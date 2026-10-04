Equitazione: le Finals della Nations Cup di completo dicono Gran Bretagna. L’Union Jack sventola a Boekelo

Finals emozionanti ci si attendeva e Finals emozionanti sono arrivate. A Boekelo, l’ultimo atto della FEI Nations Cup 2026 di completo regala spettacolo, nella manche conclusiva del salto ostacoli.

La Gran Bretagna, nel team formato da Katie Magee (Cushlas Indigo), Gemma Stevens (Cooley Park Muze), Yasmin Ingham (Kinda Corvette), Kirsty Chabert (Classic VI), riesce a imporsi mettendo a referto uno score complessivo di 84.4 che le consente di controsorpassare la Germania, con i teutonici alla fine ad accontentarsi della seconda piazza – dopo che avevano piazzato “la freccia” in seguito al cross country ieri – con il punteggio di 87.0. A completare il podio invece è l’Irlanda, terza a 97.5; capace di scalzare dal quadro dei migliori gli USA, quarti (105.4).

Più staccate invece le altre formazioni presenti: dal Belgio quinto alla Svezia nona, passando per Paesi Bassi, Svizzera e Francia. Campioni del mondo quindi i britannici, pochi mesi fa ad Aachen, e campioni anche della Nations Cup 2026.

A livello individuale invece, l’evento ha visto la straordinaria tedesca Julia Krajewski battere tutta la concorrenza: in sella a Ero de Cantraie ha chiuso lo show in terra olandese con soli 24.3 punti di penalità. Discretamente positiva la prova dell’unico italiano rimasto in concorso: Paolo Torlonia (Aerobico del Terriccio) si è infatti piazzato in 35esima posizione a 42.7.