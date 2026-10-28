Equitazione: le Finals 2026 della Global Champions League e del Global Champions Tour si terranno a Verona

Una notizia incredibile per il mondo dell’equitazione italiana, in particolare per il settore del salto ostacoli. Le Finals 2026 della Global Champions League e del Global Champions Tour si terranno infatti a Verona.

La città scaligera quindi, dopo che l’8 novembre andrà a ospitare la terza tappa della FEI Jumping World Cup 2026-2027 (nell’ambito di Fiercavalli, ndr), accoglierà un altro grandissimo evento equestre.

Programmate inizialmente a Riyad, in Arabia Saudita, le Finals (o Playoff) della gara a squadre e del circuito individuale, approdano in Italia a causa della situazione geopolitica del Medio Oriente come spiegato dagli organizzatori della manifestazione: “La decisione di trasferire la sede dell’evento è stata presa alla luce dei recenti sviluppi nella regione e delle notevoli difficoltà logistiche legate all’organizzazione della manifestazione a Riyadh. Dopo un’attenta valutazione delle modalità di svolgimento di un evento sportivo internazionale di questa portata, Global Champions ha deciso di spostare i GC Playoffs 2026 a Verona, garantendo così lo svolgimento della finale di stagione”.

“Global Champions – prosegue la dichiarazione – è riuscita a trovare una nuova sede per i GC Playoffs, nonostante le notevoli complessità logistiche legate al trasferimento di un evento di questa portata. Grazie al sostegno e alla collaborazione di Fieracavalli, dimostrati con così poco preavviso, l’evento si svolgerà come previsto, grazie anche alla determinazione di GC nel mantenere l’impegno preso nei confronti dei tifosi, dei cavalieri, dei proprietari delle scuderie e dei partner”.