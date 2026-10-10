Equitazione: la Global Champions League di Roma va ai New York Empire

Dopo il maltempo di ieri, oggi a Roma si è recuperata la gara della Global Champions League 2026 valida per il calendario della gara a squadre di salto ostacoli equestre del circuito più importante del mondo.

Nella storica e inedita cornice dell’Ippodromo Militare ‘Generale Pietro Giannattasio’ di Tor di Quinto a prendersi la vittoria sono stati i New York Empire: formazione di matrice statunitense formata, in questa occasione, da Denis Lynch, Michael Pender e Bertam Allen che ha chiuso col tempo complessivo di 140.12 senza alcun errore.

Uno computo totale che ha consentito loro di precedere sul podio i Riesenbeck International, secondi a 136.54 con 4 penalità, e gli Istanbul Warriors, terzi a 133.15 ma con 8 penalità.

Scorrendo la classifica si trova la buona prova dei Riyad Knight di Emanuele Gaudiano, alla fine al 5° posto con il cavaliere azzurro a compiere due manche (netto con Chalou’s Love PS, 4 penalità con Esteban de Hus), e il 15esimo posto dei Rome Gladiators, poco incisivi con le prove faticose per Clara Pezzoli e Guido Grimaldi.

Dopo 13 tappe, la Global Champions League 2026 vede in testa i Riesenbeck International con 267 punti: alle loro spalle, staccati, vi sono gli Istanbul Warriors a 222 e i New York Empire a 215 punti. Domani, domenica 11 ottobre, sarà la volta della gara individuale del Global Champions Tour.