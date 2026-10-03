Equitazione: la Germania va in testa al completo di Boekelo dopo un cross country imprevedibile

Doveva essere una manche imprevedibile e cosi è stato. Il cross country delle Finals di completo della Nations Cup 2026, in corso di svolgimento a Boekelo, regala spettacolo sul campo di gara olandese.

La Germania, con uno score complessivo di 79.5 penalità, scalza dal primo posto la Gran Bretagna, che scivola in seconda posizione a 80.4. Al terzo posto, riescono a confermare la loro posizione gli USA: americani al momento sul terzo gradino del podio con un punteggio di 91.8; mentre al quarto posto l’Irlanda è a 93.1.

Più staccate le formazioni dal 5° al 9 posto: i Paesi Bassi padroni di casa a 142.0, il Belgio a 148.9, la Francia a 167.7, la Svizzera a 180.2 e infine la Svezia a 341.1 (incappata in un 200.0 da parte di uno dei suoi binomi).

A livello individuale, la graduatoria è comandata sempre dalla teutonica Julia Krajewski: in sella a “Ero de Centraie”, l’amazzone classe 1989 è prima con sole 24.3 penalità. In casa Italia, c’è da registrare il 44esimo posto di Paolo Torlonia (Aerobico del Terriccio – 44.1) e il ritiro di Paolo Mario De Simone.

Domani si chiuderà il concorso con il round domenicale: quello dedicato al decisivo salto ostacoli.